«Байер» готов продать Бэйли в «Манчестер Сити» за 50 миллионов

Стало известно, сколько «Байер» хочет заработать на продаже своего нападающего Леона Бэйли.

По информации журналиста Кристиана Фалька, леверкузенский клуб оценил игрока в 50 миллионов евро.

Интерес к ямайцу проявляет «Манчестер Сити», который видит в нем замену для Лероя Сане.

Бэйли выступает за «Байер» с января 2017 года, сыграл 107 матчей, забил 24 гола и сделал 13 ассистов.