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    «Байер» готов продать Бэйли в «Манчестер Сити» за 50 миллионов

    Стало известно, сколько «Байер» хочет заработать на продаже своего нападающего Леона Бэйли.

    По информации журналиста Кристиана Фалька, леверкузенский клуб оценил игрока в 50 миллионов евро.

    Интерес к ямайцу проявляет «Манчестер Сити», который видит в нем замену для Лероя Сане.

    Бэйли выступает за «Байер» с января 2017 года, сыграл 107 матчей, забил 24 гола и сделал 13 ассистов.

    Источник: Твиттер Кристиана Фалька

    Глава футбольного отдела издания Sport Bild. Аудитория в твиттере - 57,3 тысячи подписчиков.

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