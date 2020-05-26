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    «Чемпионат»: состояние заразившегося коронавирусом Погребняка улучшилось

    Состояние форварда «Урала» Павла Погребняка, который был госпитализирован после заражения коронавирусом, улучшилось, сообщает «Чемпионат».

    Футболист чувствует себя нормально, он пошел на поправку.

    • Игрок называл дурачками тех, кто не верит в существование коронавируса.
    • Сезон РПЛ планируют возобновить 21 июня.

    Жена Погребняка: «Муж в больнице, в семье пневмония у ребенка, бабушки. Не дай бог вам познать коронавирус»

    Источник: «Чемпионат»

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    26.05.2020 18:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3043

      Hektor 84 16 часов назад

      Та как так? Женушка в СМИ трубит что муж лежит еле дышит, а тут уже пошел на поправку. Как то странно, может у него коронавируса и не было. Может просто грипп или ОРВИ.

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