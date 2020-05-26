«Чемпионат»: состояние заразившегося коронавирусом Погребняка улучшилось

Та как так? Женушка в СМИ трубит что муж лежит еле дышит, а тут уже пошел на поправку. Как то странно, может у него коронавируса и не было. Может просто грипп или ОРВИ.
Состояние форварда «Урала» Павла Погребняка, который был госпитализирован после заражения коронавирусом, улучшилось, сообщает «Чемпионат».
Футболист чувствует себя нормально, он пошел на поправку.
- Игрок называл дурачками тех, кто не верит в существование коронавируса.
- Сезон РПЛ планируют возобновить 21 июня.
Жена Погребняка: «Муж в больнице, в семье пневмония у ребенка, бабушки. Не дай бог вам познать коронавирус»