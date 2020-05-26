«Чемпионат»: состояние заразившегося коронавирусом Погребняка улучшилось

Состояние форварда «Урала» Павла Погребняка, который был госпитализирован после заражения коронавирусом, улучшилось, сообщает «Чемпионат».

Футболист чувствует себя нормально, он пошел на поправку.

Игрок называл дурачками тех, кто не верит в существование коронавируса.

Сезон РПЛ планируют возобновить 21 июня.

Жена Погребняка: «Муж в больнице, в семье пневмония у ребенка, бабушки. Не дай бог вам познать коронавирус»