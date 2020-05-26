Агент Кака – об интересе ЦСКА: «Возобновляем переговоры на других рынках»

Нене Зини, представляющий интересы защитника «Крузейро» Кака, прокомментировал информацию о переговорах с ЦСКА.

«Пока не было разговоров о возобновлении переговоров с ЦСКА. Коронавирус и вызванный им кризис сильно испортил все планы — были остановлены все переговоры, что мы вели. В ближайшем будущем посмотрим, как будет меняться ситуация. Мы понемногу возобновляем переговоры касательно будущего Кака на других рынках и уже ведем их с другими клубами, которые заинтересованы в игроке», — сказал Зини.

Ранее сообщалось, что московский клуб предлагал за 21-летнего футболиста четыре миллиона евро. Также у «Крузейро» было предложение от «Атлетико Паранаэнсе» в размере двух миллионов.

Кака – воспитанник «Крузейро».

За основную команду игрок провeл 22 матча и забил один гол.

Его рыночная стоимость – 1,8 миллиона евро.

Переход защитника «Крузейро» Кака в ЦСКА сорвался из-за коронавируса