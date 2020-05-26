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    Агент Кака – об интересе ЦСКА: «Возобновляем переговоры на других рынках»

    Нене Зини, представляющий интересы защитника «Крузейро» Кака, прокомментировал информацию о переговорах с ЦСКА.

    «Пока не было разговоров о возобновлении переговоров с ЦСКА. Коронавирус и вызванный им кризис сильно испортил все планы — были остановлены все переговоры, что мы вели. В ближайшем будущем посмотрим, как будет меняться ситуация. Мы понемногу возобновляем переговоры касательно будущего Кака на других рынках и уже ведем их с другими клубами, которые заинтересованы в игроке», — сказал Зини.

    Ранее сообщалось, что московский клуб предлагал за 21-летнего футболиста четыре миллиона евро. Также у «Крузейро» было предложение от «Атлетико Паранаэнсе» в размере двух миллионов.

    • Кака – воспитанник «Крузейро».
    • За основную команду игрок провeл 22 матча и забил один гол.
    • Его рыночная стоимость – 1,8 миллиона евро.

    Переход защитника «Крузейро» Кака в ЦСКА сорвался из-за коронавируса

    Источник: Sport24

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    26.05.2020 16:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +248

      Mityai90 26 мая, 17:40

      Цену набивают, видать плохо знают Гинера.

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