Переход защитника «Крузейро» Кака в ЦСКА сорвался из-за коронавируса

Гынер с бабайкой теперь молятся на этот вирус, ведь новая отговорка почему игроков в команду не подписывают)
Скоро будет новость от них же почему не подписали какого нибудь любимчика хончаренко из УФЫ - пропуск не смогли оформить для выезда из МСК, ухахах.
Позорники.
Защитник «Крузейро» Кака был близок к переходу в ЦСКА, об этом рассказал спортивный директор бразильского клуба Карлос Феррейра.
По его словам, московский клуб предлагал за 21-летнего футболиста четыре миллиона евро. Также у «Крузейро» было предложение от «Атлетико Паранаэнсе» в размере двух миллионов.
«Если у вас есть возможность продать игрока за четыре миллиона, то было бы плохой сделкой отдать его за два миллиона. Поэтому мы решили подождать. Но пандемия коронавируса парализовала все страны. Нам нужно было провести переговоры, чтобы получить деньги, но, к сожалению, этого не удалось сделать», – сказал Феррейра.
- Кака – воспитанник «Крузейро».
- За основную команду игрок провeл 22 матча и забил один гол.
- Его рыночная стоимость – 1,8 миллиона евро.