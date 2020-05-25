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    Переход защитника «Крузейро» Кака в ЦСКА сорвался из-за коронавируса

    Защитник «Крузейро» Кака был близок к переходу в ЦСКА, об этом рассказал спортивный директор бразильского клуба Карлос Феррейра.

    По его словам, московский клуб предлагал за 21-летнего футболиста четыре миллиона евро. Также у «Крузейро» было предложение от «Атлетико Паранаэнсе» в размере двух миллионов.

    «Если у вас есть возможность продать игрока за четыре миллиона, то было бы плохой сделкой отдать его за два миллиона. Поэтому мы решили подождать. Но пандемия коронавируса парализовала все страны. Нам нужно было провести переговоры, чтобы получить деньги, но, к сожалению, этого не удалось сделать», – сказал Феррейра.

    • Кака – воспитанник «Крузейро».
    • За основную команду игрок провeл 22 матча и забил один гол.
    • Его рыночная стоимость – 1,8 миллиона евро.

    Источник: Bolavip

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    25.05.2020 22:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1608

      кто там 26 мая 2020, 10:05

      Гынер с бабайкой теперь молятся на этот вирус, ведь новая отговорка почему игроков в команду не подписывают)

      Скоро будет новость от них же почему не подписали какого нибудь любимчика хончаренко из УФЫ - пропуск не смогли оформить для выезда из МСК, ухахах.
      Позорники.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 25 мая 2020, 23:54

      Какие переговоры? Обязательно надо приехать из Бразилии в Москву и переговорить за большим столом? Весь мир сейчас дистанционно по видеосвязи общается. В чём сложность провести переговоры именно так, тем более если и Крузейро, и ЦСКА о деньгах уже договорились.

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > BRO_football 26 мая 2020, 08:39

      Помимо переговоров, нужно подписывать документы руководителями клубов, игроком и юристами, поэтому нужна
      личная встреча, которая оказалась невозможной.

      0
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