Переход защитника «Крузейро» Кака в ЦСКА сорвался из-за коронавируса

Защитник «Крузейро» Кака был близок к переходу в ЦСКА, об этом рассказал спортивный директор бразильского клуба Карлос Феррейра.

По его словам, московский клуб предлагал за 21-летнего футболиста четыре миллиона евро. Также у «Крузейро» было предложение от «Атлетико Паранаэнсе» в размере двух миллионов.

«Если у вас есть возможность продать игрока за четыре миллиона, то было бы плохой сделкой отдать его за два миллиона. Поэтому мы решили подождать. Но пандемия коронавируса парализовала все страны. Нам нужно было провести переговоры, чтобы получить деньги, но, к сожалению, этого не удалось сделать», – сказал Феррейра.