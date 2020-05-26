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    Артур: «Единственный вариант, который меня устроит – остаться в «Барселоне»

    Полузащитник «Барселоны» Артур не хочет быть частью сделки по трансферу полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича.

    «Единственный вариант, который меня устроит – остаться в «Барселоне». Я всем доволен и благодарен клубу и тренерскому штабу за доверие. Предполагаемый интерес со стороны крупных клубов всегда льстит, но я думаю только о том, чтобы играть в клубе в течение многих лет. Это то место, где я всегда хотел быть», – заявил бразилец

    Источник приводит прямую речь человека из окружения Артура: «Если бы «Барселона» разрешила ему вести переговоры с другими клубами, это случилось бы потому, что он не нужен команде. Но этого не произошло, так что Артур полностью убежден и верит, что сможет и дальше выступать за клуб. Он в лучшем клубе мира, а уход в итальянский клуб не входит в его планы. Артур хочет остаться в «Барсе», а клуб заявил, что рассчитывает на него».

    • Артур перебрался на «Камп Ноу» в 2018 году.
    • В текущем сезоне игрок провел за «Барселону» 23 матча, забил четыре гола и сделал четыре ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 56 миллионов евро.

    Tuttosport: «Барселона» согласовала обмен Артура на Пьянича и перевела бразильца в дубль

    Источник: ESPN

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    26.05.2020 09:07
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1571

      Dizayner 26 мая, 14:49

      обычно после таких высказываний игрока продают

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +669

      кто там 26 мая, 11:35

      Да беги ты от туда Артур)
      Если они обменивают тебя на 31 летнего игрока это уже о многом говорит)

      1
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      ...
      Рейтинг: +10061

      Cules2013 > кто там 26 мая, 14:13

      ну да, а потом вы же будете писать, что он пошёл по рукам) ну-ну

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Жорик секс обжорик 26 мая, 09:51

      который меня устроитЪ

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      Рейтинг: +10061

      Cules2013 26 мая, 09:20

      надеюсь, что так)

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      Рейтинг: +3963

      vladik12 > Cules2013 26 мая, 11:03

      Вам че, сильно нужен этот Артур?

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      Рейтинг: +10061

      Cules2013 > vladik12 26 мая, 14:13

      а вы хоть видели, как он играет? или вы имеете что-то против того, чтобы он остался?

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      Рейтинг: +3963

      vladik12 > Cules2013 26 мая, 16:58

      Пьянич лучше.

      1
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