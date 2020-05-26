Артур: «Единственный вариант, который меня устроит – остаться в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Артур не хочет быть частью сделки по трансферу полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича.

«Единственный вариант, который меня устроит – остаться в «Барселоне». Я всем доволен и благодарен клубу и тренерскому штабу за доверие. Предполагаемый интерес со стороны крупных клубов всегда льстит, но я думаю только о том, чтобы играть в клубе в течение многих лет. Это то место, где я всегда хотел быть», – заявил бразилец

Источник приводит прямую речь человека из окружения Артура: «Если бы «Барселона» разрешила ему вести переговоры с другими клубами, это случилось бы потому, что он не нужен команде. Но этого не произошло, так что Артур полностью убежден и верит, что сможет и дальше выступать за клуб. Он в лучшем клубе мира, а уход в итальянский клуб не входит в его планы. Артур хочет остаться в «Барсе», а клуб заявил, что рассчитывает на него».

Артур перебрался на «Камп Ноу» в 2018 году.

В текущем сезоне игрок провел за «Барселону» 23 матча, забил четыре гола и сделал четыре ассиста.

Его рыночная стоимость – 56 миллионов евро.

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