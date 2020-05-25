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    Уткин: «Жалко Гулиева. Впереди ММА»

    Журналист и видеоблогер Василий Уткин высказался о ситуации с переводом полузащитника Аяза Гулиева во вторую команду «Спартака».

    «Жалко Гулиева. Парень, видимо, совершенно не умеет себя вести. Если так, время упущено безнадежно. Впереди ММА (смешанные боевые искусства – примечание «Бомбардира»)», – написал Уткин в твиттере.

    Источник: Твиттер Василия Уткина

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    25.05.2020 23:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1608

      кто там 26 мая 2020, 10:54

      Так этот гулийка очень смахивает на Хабиба. Хм..

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      Рейтинг: +6255

      Давид59 26 мая 2020, 09:42

      Такое было и будет всегда. На ребят в 20 лет сваливаются миллионы в твёрдой валюте. Вот крышу и сносит. Как говорил Кашпировский, это нормально.

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      Рейтинг: +773

      OBOLEV 26 мая 2020, 07:58

      Василий это как Жириновский от мира спорта. Его можно любить , а можно ненавидеть, но равнодушным он Вас точно не оставит.

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