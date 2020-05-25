Уткин: «Жалко Гулиева. Впереди ММА»

Так этот гулийка очень смахивает на Хабиба. Хм..
Журналист и видеоблогер Василий Уткин высказался о ситуации с переводом полузащитника Аяза Гулиева во вторую команду «Спартака».
- Футболиста наказали за нарушение командной дисциплины – он некорректно общался с членами тренерского штаба.
- Клуб по окончании сезона может отдать его в аренду или расторгнуть с ним контракт.
«Жалко Гулиева. Парень, видимо, совершенно не умеет себя вести. Если так, время упущено безнадежно. Впереди ММА (смешанные боевые искусства – примечание «Бомбардира»)», – написал Уткин в твиттере.
Жалко Гулиева. Парень, видимо, совершенно не умеет себя вести. Если так, время упущено безнадежно.Впереди ММА.— Василий Уткин (@radioutkin) May 25, 2020