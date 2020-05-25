Журналист Алексеев: «Кузяев очень хочет уехать в европейский чемпионат»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев подтвердил, что полузащитник «Зенита» Далер Кузяев хочет сменить чемпионат. Его контракт с клубом истекает летом.
«К сожалению, замучили Далера травмы, не так часто он играет, ему сложно себя отрекламировать. Он очень хочет уехать в европейский чемпионат. В «Зените» он не выиграет конкуренцию», – сказал Алексеев.
- «Зенит» не будет продлевать контракт с Кузяевым.
- Кузяев выступает за «Зенит» с 2017 года.
- В его активе 11 голов и восемь ассистов в 85 матчах.
Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»
Является болельщиком «Динамо», ранее работал в системе клуба, сейчас предоставляет инсайды о российском футболе в «Спорт-Экспрессе» и своем телеграм-канале. Аудитория - более 2,8 тысячи подписчиков.