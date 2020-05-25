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    Журналист Алексеев: «Кузяев очень хочет уехать в европейский чемпионат»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев подтвердил, что полузащитник «Зенита» Далер Кузяев хочет сменить чемпионат. Его контракт с клубом истекает летом.

    «К сожалению, замучили Далера травмы, не так часто он играет, ему сложно себя отрекламировать. Он очень хочет уехать в европейский чемпионат. В «Зените» он не выиграет конкуренцию», – сказал Алексеев.

    • «Зенит» не будет продлевать контракт с Кузяевым.
    • Кузяев выступает за «Зенит» с 2017 года.
    • В его активе 11 голов и восемь ассистов в 85 матчах.

    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

    Является болельщиком «Динамо», ранее работал в системе клуба, сейчас предоставляет инсайды о российском футболе в «Спорт-Экспрессе» и своем телеграм-канале. Аудитория - более 2,8 тысячи подписчиков.

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    25.05.2020 16:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 26 мая 2020, 01:38

      В чемп Белоруссии?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6445

      Ганнибал Лектор 25 мая 2020, 21:15

      Слава лысого шнобеля не дает покоя джентльменам удачи отечественного футбола. Каждый второй блогер или инсайдер.

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