Журналист Алексеев: «Кузяев очень хочет уехать в европейский чемпионат»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев подтвердил, что полузащитник «Зенита» Далер Кузяев хочет сменить чемпионат. Его контракт с клубом истекает летом.

«К сожалению, замучили Далера травмы, не так часто он играет, ему сложно себя отрекламировать. Он очень хочет уехать в европейский чемпионат. В «Зените» он не выиграет конкуренцию», – сказал Алексеев.