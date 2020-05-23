Игуаин – о Лаутаро Мартинесе: «Нелегкая ситуация, когда тебя хотят заполучить «Барселона» и Месси»

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин не отрицает, что заполучить форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса желает «Барселона». Трансфер может состояться летом.
«Это очень нелегкая ситуация, когда тебя хотят заполучить «Барселона» и Лионель Месси. Мне бы не хотелось быть на месте Мартинеса, ему сложно ответить отказом. Лаутаро придется принимать решение», – цитирует Игуаина TyC Sports.
- Также в игроке заинтересован «Манчестер Юнайтед».
- Сам Мартинес хочет перейти в «Барселону».
- В активе 22-летнего Лаутаро в текущем сезоне 31 матч, 16 голов и четыре результативные передачи.
Источник: TyC Sports