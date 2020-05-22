Игуаин – о Лаутаро Мартинесе: «Нелегкая ситуация, когда тебя хотят заполучить «Барселона» и Месси»

Мужик он или кто? Если он перейдёт в Барсу просто потому, что не сможет сказать "нет", то может не надо нам такого счастья?
Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин не отрицает, что заполучить форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса желает «Барселона». Трансфер может состояться летом.
«Это очень нелегкая ситуация, когда тебя хотят заполучить «Барселона» и Лионель Месси. Мне бы не хотелось быть на месте Мартинеса, ему сложно ответить отказом. Лаутаро придется принимать решение», – цитирует Игуаина TyC Sports.
- Также в игроке заинтересован «Манчестер Юнайтед».
- Сам Мартинес хочет перейти в «Барселону».
- В активе 22-летнего Лаутаро в текущем сезоне 31 матч, 16 голов и четыре результативные передачи.