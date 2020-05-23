Игуаин – о Лаутаро Мартинесе: «Нелегкая ситуация, когда тебя хотят заполучить «Барселона» и Месси»

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин не отрицает, что заполучить форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса желает «Барселона». Трансфер может состояться летом.

«Это очень нелегкая ситуация, когда тебя хотят заполучить «Барселона» и Лионель Месси. Мне бы не хотелось быть на месте Мартинеса, ему сложно ответить отказом. Лаутаро придется принимать решение», – цитирует Игуаина TyC Sports.