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    Игуаин – о Лаутаро Мартинесе: «Нелегкая ситуация, когда тебя хотят заполучить «Барселона» и Месси»

    Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин не отрицает, что заполучить форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса желает «Барселона». Трансфер может состояться летом.

    «Это очень нелегкая ситуация, когда тебя хотят заполучить «Барселона» и Лионель Месси. Мне бы не хотелось быть на месте Мартинеса, ему сложно ответить отказом. Лаутаро придется принимать решение», – цитирует Игуаина TyC Sports.

    • Также в игроке заинтересован «Манчестер Юнайтед».
    • Сам Мартинес хочет перейти в «Барселону».
    • В активе 22-летнего Лаутаро в текущем сезоне 31 матч, 16 голов и четыре результативные передачи.

    Источник: TyC Sports

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    Сегодня, 19:33
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10014

      Cules2013 54 минуты назад

      Мужик он или кто? Если он перейдёт в Барсу просто потому, что не сможет сказать "нет", то может не надо нам такого счастья?

      0
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      Рейтинг: +91

      Puddle 1 час назад

      Это еще ерунда, тяжелее было, когда кого то хотел заполучить Спортаг, и играющий за него Де Зеув!

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