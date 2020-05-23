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    Marca: Покеттино в январе отказал «Барселоне» из-за принципа

    Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино в январе мог возглавить «Барселону».

    По информации Marca, каталонский клуб приглашал 48-летнего специалиста после того как ему отказали Хави и Рональд Куман.

    Аргентинец отклонил поступившее приглашение, объяснив это делом принципа. Ранее он обещал никогда не работать в «Барсе» из уважения к «Эспаньолу».

    • Покеттино возглавлял «Тоттенхэм» с мая 2014-го по ноябрь 2019-го года.
    • «Барселона» в итоге назначила Кике Сетьена.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 15:21
    Комментарии5
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      Рейтинг: +636

      кто там 39 минут назад

      Ну так потому что он тренер, а не марионетка и знает, что если пойдёт вот в это, то будет плясать под дудку старого гнома.

      2
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      Рейтинг: +1187

      Cleaner 59 минут назад

      Сказал - сделал. Мужик! Газзаев пообещал усы сбрить - не сбрил. И карьера под откос... Нельзя же депутатство успехом назвать.

      1
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      Рейтинг: +1669

      житель СПб > Cleaner 13 минут назад

      Смотря какие понимания успеха у него были... Может, он даже в восторге сейчас от своих "успехов".

      0
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      Рейтинг: +10005

      Cules2013 1 час назад

      Ну так это и не потеря, а реалии жизни. Нафиг нужен тренер-наёмник, пусть человек сразу признается, что его, по тем или иным причинам, данная работе не интересует. Всем от этого будет только лучше. Также не в восторге от тех, кто принимает приглашение топ-клуба, просто потому, что это топ-клуб. На такого смахивает наш нынешний коуч Сетьен. Но ему нужно дать шанс, время. Хуже, чем есть, пока что не будет. Это показали первые матчи при нём. Дальше решится по ситуации.
      Барсе нужен сильный мотиватор, в первую очередь. Куда-то улетучился дух победителей, как ушли личности вроде Пуйоля и Гвардиола и Энрике с тренерской скамьи.

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      Рейтинг: +249

      AleSan4es > Cules2013 28 минут назад

      Вам бы играющего недотренера гнома поменять и будет счастье

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