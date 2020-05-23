Marca: Покеттино в январе отказал «Барселоне» из-за принципа

Ну так потому что он тренер, а не марионетка и знает, что если пойдёт вот в это, то будет плясать под дудку старого гнома.
Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино в январе мог возглавить «Барселону».
По информации Marca, каталонский клуб приглашал 48-летнего специалиста после того как ему отказали Хави и Рональд Куман.
Аргентинец отклонил поступившее приглашение, объяснив это делом принципа. Ранее он обещал никогда не работать в «Барсе» из уважения к «Эспаньолу».
- Покеттино возглавлял «Тоттенхэм» с мая 2014-го по ноябрь 2019-го года.
- «Барселона» в итоге назначила Кике Сетьена.