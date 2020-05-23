Marca: Покеттино в январе отказал «Барселоне» из-за принципа

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино в январе мог возглавить «Барселону».

По информации Marca, каталонский клуб приглашал 48-летнего специалиста после того как ему отказали Хави и Рональд Куман.

Аргентинец отклонил поступившее приглашение, объяснив это делом принципа. Ранее он обещал никогда не работать в «Барсе» из уважения к «Эспаньолу».