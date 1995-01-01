Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    2 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    3 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»

    «Рома» может предложить «Арсеналу» обменять Мхитаряна на Клюйверта

    «Рома» и «Арсенал» могут обменяться игроками в летнее трансферное окно.

    Римский клуб заинтересован в заключении полноценного контракта с полузащитником Генрихом Мхитаряном, находящимся в «Роме» в аренде. За него столичный клуб может отдать форварда Джастина Клюйверта.

    Ранее Мхитарян уведомил «Арсенал» о своем желании остаться в «Роме». Лондонцы рассматривали вариант с продажей игрока за 10 миллионов евро.

    • Контракт армянина с «Арсеналом» истекает летом 2021 года. В текущем сезоне он провел за «Рому» 17 матчей, забил шесть голов и сделал четыре ассиста.
    • Клюйверт стал игроком «Ромы» в 2018 году за 17,25 миллиона евро. Голландец провел за римлян 62 игры, забив девять голов.

    Источник: Le10sport.com

    Le10sport.com - французская еженедельная спортивная газета.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:31
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76653
    #5
    insider_retro
    66032
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru