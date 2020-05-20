«Рома» может предложить «Арсеналу» обменять Мхитаряна на Клюйверта

«Рома» и «Арсенал» могут обменяться игроками в летнее трансферное окно.

Римский клуб заинтересован в заключении полноценного контракта с полузащитником Генрихом Мхитаряном, находящимся в «Роме» в аренде. За него столичный клуб может отдать форварда Джастина Клюйверта.

Ранее Мхитарян уведомил «Арсенал» о своем желании остаться в «Роме». Лондонцы рассматривали вариант с продажей игрока за 10 миллионов евро.