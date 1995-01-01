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    Саенко – о завершении карьеры в 26 лет: «После «Спартака» мне не хотелось идти куда-то ниже»

    Экс-нападающий «Спартака» и сборной России Иван Саенко объяснил, почему завершил карьеру в 26 лет.

    «Я получил травму в Ростове. Тогда в матче Гацкан сделал подкат, у меня сильно хрустнула нога. Меня вынесли за поле, доктор что-то сделал – раз-раз, хрустнуло обратно. «Как?». «Да нормально». И пошел играть дальше.

    Чувствую, во время бега колено прям ходит. Потом мне нужно было замениться, и все эти 10 минут я еще угловые подавал, стандарты на мне были. И я добил конкретно колено. Там кровоизлияние было внутри колена.

    После этой игры я полетел сначала на одну операцию – мне сделали мениск. Потом после наркоза мне врач говорит: «Вань, извини, но у тебя еще и крестообразные связки в разные стороны смотрят». У меня была очень долгая и неприятная травма. А я ведь фланговый игрок, ты не можешь быть медленным априори.

    Потихоньку начал восстанавливаться, и у нас была игра в «Лужниках», где еще было искусственное поле. После каждой игры колено было опухшее, не сгибалось до конца, на массаж и восстановление уходило по два-три дня. В субботу ты провел игру и только к четвергу более-менее начинаешь восстанавливаться.

    Меня это все стало нагружать психологически. Затем произошел небольшой конфликт с Карпиным, начали появляться предложения: от «Ростова», «Хоффенхайма». После «Спартака» мне не хотелось идти куда-то ниже, я не смог уехать в «Ростов», хоть и условия были не хуже.

    Я просто не смог себя пересилить, что поеду в клуб уровнем ниже «Спартака». В сумме с травмой все это заставило меня закончить. Отец со мной очень долго разговаривал, семья, но я сказал: «Отстаньте от меня».

    Для меня никаких сожалений нет, но у меня два сына, и младший не застал и не походил на стадионы – только за это переживал. Это понимание пришло только с годами. На тот момент со мной нельзя было договориться и разговаривать», – рассказал Саенко.

    • Саенко сыграл последний матч в карьере в 26 лет в 2010 году.
    • Спустя год «Спартак» расторг с ним контракт.

    Источник: Ютуб-канал «Поз и Кос»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2428

      alarm 1 час назад

      что может быть ниже тарасофки? этож самое дно)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +744

      Play 3 часа назад

      В ближайший бар ты только хотел идти и больше никуда, потому и завершил карьеру в 26 лет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +976

      РМЗ 3 часа назад

      Вань , ниже уже было некуда

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