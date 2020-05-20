Саенко – о завершении карьеры в 26 лет: «После «Спартака» мне не хотелось идти куда-то ниже»

Экс-нападающий «Спартака» и сборной России Иван Саенко объяснил, почему завершил карьеру в 26 лет.

«Я получил травму в Ростове. Тогда в матче Гацкан сделал подкат, у меня сильно хрустнула нога. Меня вынесли за поле, доктор что-то сделал – раз-раз, хрустнуло обратно. «Как?». «Да нормально». И пошел играть дальше.

Чувствую, во время бега колено прям ходит. Потом мне нужно было замениться, и все эти 10 минут я еще угловые подавал, стандарты на мне были. И я добил конкретно колено. Там кровоизлияние было внутри колена.

После этой игры я полетел сначала на одну операцию – мне сделали мениск. Потом после наркоза мне врач говорит: «Вань, извини, но у тебя еще и крестообразные связки в разные стороны смотрят». У меня была очень долгая и неприятная травма. А я ведь фланговый игрок, ты не можешь быть медленным априори.

Потихоньку начал восстанавливаться, и у нас была игра в «Лужниках», где еще было искусственное поле. После каждой игры колено было опухшее, не сгибалось до конца, на массаж и восстановление уходило по два-три дня. В субботу ты провел игру и только к четвергу более-менее начинаешь восстанавливаться.

Меня это все стало нагружать психологически. Затем произошел небольшой конфликт с Карпиным, начали появляться предложения: от «Ростова», «Хоффенхайма». После «Спартака» мне не хотелось идти куда-то ниже, я не смог уехать в «Ростов», хоть и условия были не хуже.

Я просто не смог себя пересилить, что поеду в клуб уровнем ниже «Спартака». В сумме с травмой все это заставило меня закончить. Отец со мной очень долго разговаривал, семья, но я сказал: «Отстаньте от меня».

Для меня никаких сожалений нет, но у меня два сына, и младший не застал и не походил на стадионы – только за это переживал. Это понимание пришло только с годами. На тот момент со мной нельзя было договориться и разговаривать», – рассказал Саенко.