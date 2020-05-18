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  • Трабукки: «Еременко в 2014 году выбирал между ЦСКА, «Спартаком», «Динамо». После беседы со Слуцким Роман сказал: «Нет, все-таки ЦСКА»

Трабукки: «Еременко в 2014 году выбирал между ЦСКА, «Спартаком», «Динамо». После беседы со Слуцким Роман сказал: «Нет, все-таки ЦСКА»

18 мая 2020, 14:39
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Агент Марко Трабукки рассказал, что Роман Еременко в 2014 году выбирал из трех московских клубов. После беседы с Леонидом Слуцким финн остановился на ЦСКА.

«Первым интерес к Ерeменко обозначил «Спартак», но их подход меня удивил, потому что на встречу со мной почему-то пришeл футбольный агент Михаил Череповский. В то время как с «Динамо» были многократные встречи с Гурамом Аджоевым и Станиславом Черчесовым, а у ЦСКА — с Романом Бабаевым и Олегом Яровинским. Затем мы встречались и с главными тренерами «Динамо» и ЦСКА. Это о многом говорило.

После разговора с Черчесовым в отеле Ерeменко сказал, что ему всe нравится и он хочет в «Динамо». Но мы уже договорились о встрече с Бабаевым и Слуцким, поэтому обязаны были съездить. Я сразу предупредил ЦСКА, что игрок воодушевлeн встречей с Черчесовым — мы приедем, но ничего не обещаем.

Встреча с ЦСКА прошла в их старом офисе, где армейский манеж. Помню, мы задерживались и быстро ехали по Третьему кольцу, но оказалось, что не зря. Ерeменко после встречи со Слуцким и Бабаевым сказал: «Нет, всe-таки ЦСКА». Разговор со Слуцким был решающим», – сказал Трабукки.

  • Будучи в ЦСКА, Еременко получил дисквалификацию за употребление кокаина.
  • За москвичей он выступал в течение трех лет, взял РПЛ.
  • За «Ростов» (выступает за него сейчас) Еременко провел в РПЛ 26 матчей, забил восемь голов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо Спартак Ростов Еременко Роман
Комментарии (3)
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vladimir-7
1589816838
До сих пор не могу понять, почему Р. Ерёменко не вернулся в ПФК ЦСКА.
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