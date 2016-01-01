Агент: «Алексей Миранчук планирует двигаться вперед»

Двигайся хоть в испанию хоть в италию, пусть как Смолов, в команду аутсайдер, и брата захвати.
С таким руководством, как сейчас, через несколько лет, если ничего не изменится, в ФНЛ поиграете....
Вадим Шпинев, агент братьев Миранчуков, рассказал о планах Алексея. Он вскоре может покинуть Россию.
– Какие все-таки планы Алексея на будущее?
– Играть в футбол, совершенствоваться и двигаться вперед.
- Алексеем Миранчуком интересуется «Севилья».
- «Локомотив» планирует продлить контракт с Миранчуками.
- Хавбек стоит на рынке 14,5 миллиона евро.