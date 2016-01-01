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    Агент: «Алексей Миранчук планирует двигаться вперед»

    Вадим Шпинев, агент братьев Миранчуков, рассказал о планах Алексея. Он вскоре может покинуть Россию.

    – Какие все-таки планы Алексея на будущее?

    – Играть в футбол, совершенствоваться и двигаться вперед.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +9362

      parevg 12 минут назад

      Двигайся хоть в испанию хоть в италию, пусть как Смолов, в команду аутсайдер, и брата захвати.
      С таким руководством, как сейчас, через несколько лет, если ничего не изменится, в ФНЛ поиграете....

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      Рейтинг: +1860

      KPCCSPB 1 час назад

      Забавно, если его правда заберут в Испанию, то будет польза и для сборной.

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      Рейтинг: +1367

      Genz 1 час назад

      Леша не дурак. Сначала доиграет контракт в Локо. Ему платят 3,4 миллиона евро в год,а потом будет двигаться дальше. Ему больше 2х нигде не дадут

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      Рейтинг: +16692

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Самое время поменять обстановку. Хотя Николич будет против его отъезда, 100%!

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      Рейтинг: +1086

      Cleaner > DOCTOR PENALTY 27 минут назад

      Не думаю, что Миранчук будет обращать внимание на мнение Николича.

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      Рейтинг: +8133

      alex1951 2 часа назад

      Двигаться вперед - значит на Запад...и как всегда через Эстонию ,потом посмотрим,
      куда тебя экспортировать....Щас везде платят душевно ....

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