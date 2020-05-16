Нагельсман может возглавить «Милан»

«Милан» заинтересован в приглашении главного тренера «РБ Лейпциг» Юлиана Нагельсмана, сообщает Football Italia.

По информации источника, итальянский клуб может назначить немецкого специалиста, если пост технического директора займет его соотечественник Ральф Рангник.

Функционер планирует обсудить этот вопрос с владельцами «Милана» на следующей неделе.