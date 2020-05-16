Нагельсман может возглавить «Милан»

«Милан» заинтересован в приглашении главного тренера «РБ Лейпциг» Юлиана Нагельсмана, сообщает Football Italia.
По информации источника, итальянский клуб может назначить немецкого специалиста, если пост технического директора займет его соотечественник Ральф Рангник.
Функционер планирует обсудить этот вопрос с владельцами «Милана» на следующей неделе.
- 32-летний Нагельсман возглавил «РБ Лейпциг» в 2019 году.
- Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.
- Ранее сообщалось, что его кандидатуру рассматривает «Ньюкасл».
Источник: Football Italia