Daily Star: «Ньюкасл» рассматривает кандидатуры четырех тренеров, Нагельсман – в списке

Новые владельцы «Ньюкасла» – консорциум из Саудовской Аравии – составили шорт-лист из тренеров, которые могут возглавить команду летом.

По информации Daily Star, в список вошли четыре специалиста – это Юлиан Нагельсман, Массимилиано Аллегри, Рафаэль Бенитес и Маурисио Покеттино.

Немец тренирует «РБ Лейпциг», испанец – «Далянь Ифан», а итальянец и аргентинец с прошлого года остаются безработными.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» готов платить Покеттино 19 миллионов фунтов в год.