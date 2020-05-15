La Gazzetta dello Sport: «Интер» требует с «Барселоны» 111 миллионов за Лаутаро

«Барселона» заинтересовано в форварде «Интера» Лаутаро Мартинесе.
По данным источника, каталонский клуб готов заплатить за 22-летнего форварда 80 миллионов евро.
Руководство итальянцев требуют 111 миллионов евро, прописанные в качестве отступных в контракте.
В качестве альтернативного варианта «Интер» устраивает 90 миллионов евро, а также один игрок «Барселоны». Наиболее вероятно, что им станет Нельсон Семеду или Хуниор Фирпо.
- Также в игроке заинтересован «Манчестер Юнайтед».
- Сам Мартинес хочет перейти в «Барселону».
- В активе 22-летнего Лаутаро в текущем сезоне 31 матч, 16 голов и четыре результативные передачи.
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Источник: La Gazzetta dello Sport