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    La Gazzetta dello Sport: «Интер» требует с «Барселоны» 111 миллионов за Лаутаро

    «Барселона» заинтересовано в форварде «Интера» Лаутаро Мартинесе.

    По данным источника, каталонский клуб готов заплатить за 22-летнего форварда 80 миллионов евро.

    Руководство итальянцев требуют 111 миллионов евро, прописанные в качестве отступных в контракте.

    В качестве альтернативного варианта «Интер» устраивает 90 миллионов евро, а также один игрок «Барселоны». Наиболее вероятно, что им станет Нельсон Семеду или Хуниор Фирпо.

    • Также в игроке заинтересован «Манчестер Юнайтед».
    • Сам Мартинес хочет перейти в «Барселону».
    • В активе 22-летнего Лаутаро в текущем сезоне 31 матч, 16 голов и четыре результативные передачи.

    Месси: «Много раз говорил, что Лаутаро – нападающий без слабых мест»

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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