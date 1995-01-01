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    Максименко – о работе Тедеско в «Спартаке»: «Немецкая школа чувствуется»

    Вратарь «Спартака» Александр Максименко высказался о методах работы главного тренера команды Доменико Тедеско.

    «У тренерского штаба есть технические оснащения, которые я раньше не видел. С Тедеско мы отрабатываем каждую деталь. Работаем с разным инвентарем, на сборах были затемненные очки, через которые мяч пропадает. У него есть какой-то лежачий полицейский, с помощью которого отрабатывается реакция. Немецкая школа чувствуется. В команде стало больше нагрузки, уделяется много времени функциональной составляющей.

    Тедеско прививает современный футбол. Первое, что он сказал, когда пришел: «Вратарь должен уметь играть ногами». Он говорит о том, что вратарь должен принимать правильные решения при взаимодействии с командой. Оттачиваем этот аспект. У нас нет задачи просто стоять в воротах, в игре принимают участие все 11 игроков команды», – сказал Максименко.

    • Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года.
    • Его контракт с клубом рассчитан до конца следующего сезона.
    • Столичная команда по итогам 22 туров занимает восьмое место в турнирной таблице.

    Максименко: «Мне не нравятся сравнения с Дасаевым»

    Источник: Sportbox

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    Сегодня, 11:47
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3045

      Борат 2 часа назад

      стыдно за этих пищевиков позорных !
      гыгы

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +655

      Бoрат > Борат 1 час назад

      Ну мы то с тобой хорошо знакомы с другой " немецкой школой " - Ja, ja, das ist fantastisch . Гыгыгы .

      -1
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