Максименко – о работе Тедеско в «Спартаке»: «Немецкая школа чувствуется»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко высказался о методах работы главного тренера команды Доменико Тедеско.

«У тренерского штаба есть технические оснащения, которые я раньше не видел. С Тедеско мы отрабатываем каждую деталь. Работаем с разным инвентарем, на сборах были затемненные очки, через которые мяч пропадает. У него есть какой-то лежачий полицейский, с помощью которого отрабатывается реакция. Немецкая школа чувствуется. В команде стало больше нагрузки, уделяется много времени функциональной составляющей.

Тедеско прививает современный футбол. Первое, что он сказал, когда пришел: «Вратарь должен уметь играть ногами». Он говорит о том, что вратарь должен принимать правильные решения при взаимодействии с командой. Оттачиваем этот аспект. У нас нет задачи просто стоять в воротах, в игре принимают участие все 11 игроков команды», – сказал Максименко.

Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года.

Его контракт с клубом рассчитан до конца следующего сезона.

Столичная команда по итогам 22 туров занимает восьмое место в турнирной таблице.

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