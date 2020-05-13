Максименко: «Мне не нравятся сравнения с Дасаевым»

Голкипер «Спартака» Александр Максименко рассказал, что ему не нравится, когда его сравнивают с экс-вратарем московского клуба Ринатом Дасаевым.
«Не очень нравится, что нас с Дасаевым сравнивают. Он тренировал меня долгое время. Так сложилось, что я — воспитанник «Спартака», начал играть довольно рано, это дело случая.
Можно ли всю карьеру провести в «Спартаке»? Никогда не говори никогда. Все может быть, загадывать ничего не хочется. Как вариант, я, конечно, этого не исключаю»", – сообщил Максименко.
- В этом сезоне РПЛ Максименко пропустил 21 гол в 21 матче.
- Дасаев играл за «Спартак» с 1978 по 1988 годы. В 1998-99 годах тренировал вратарей дубля московской команды.
Источник: «Чемпионат»