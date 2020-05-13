Максименко: «Мне не нравятся сравнения с Дасаевым»

Голкипер «Спартака» Александр Максименко рассказал, что ему не нравится, когда его сравнивают с экс-вратарем московского клуба Ринатом Дасаевым.

«Не очень нравится, что нас с Дасаевым сравнивают. Он тренировал меня долгое время. Так сложилось, что я — воспитанник «Спартака», начал играть довольно рано, это дело случая.

Можно ли всю карьеру провести в «Спартаке»? Никогда не говори никогда. Все может быть, загадывать ничего не хочется. Как вариант, я, конечно, этого не исключаю»", – сообщил Максименко.