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Максименко: «Мне не нравятся сравнения с Дасаевым»

13 мая 2020, 00:57
9

Голкипер «Спартака» Александр Максименко рассказал, что ему не нравится, когда его сравнивают с экс-вратарем московского клуба Ринатом Дасаевым.

«Не очень нравится, что нас с Дасаевым сравнивают. Он тренировал меня долгое время. Так сложилось, что я — воспитанник «Спартака», начал играть довольно рано, это дело случая.

Можно ли всю карьеру провести в «Спартаке»? Никогда не говори никогда. Все может быть, загадывать ничего не хочется. Как вариант, я, конечно, этого не исключаю»", – сообщил Максименко.

  • В этом сезоне РПЛ Максименко пропустил 21 гол в 21 матче.
  • Дасаев играл за «Спартак» с 1978 по 1988 годы. В 1998-99 годах тренировал вратарей дубля московской команды.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Максименко Александр Дасаев Ринат
Комментарии (9)
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DOCTOR PENALTY
1589322508
Посмотреть бы на этого дурака, который их сравнивает. Это как х** с пальцем сравнивать.
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oyabun
1589347606
При всем уважении к Александру, сравнение пока еще совсем неуместно.
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vka1970
1589349318
Максименко как юное дарование хорош, но до Дасая ему как пёхом до луны.Сорри, но это правда.
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моэм
1589349540
Если приглядеться Максименко и вправду на татарина не похож (шутка)...ну а сравнением с признанным во всём мире Вратарём можно только гордиться , тебе до достижений Дасева расти не дорасти.
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Соня Мармеладова
1589351948
сильный вратарь в таком юном возрасте, если продолжить прогрессировать, то потенциально может стать голкипером сборной. Какое сравнение с Дасаевым. Таких как Ринат сейчас и близко нет . Пропасть по уровню с любым нынешним вратарём.
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Волька
1589378114
До Дасаева!Тебе не дойти
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Кузьмич на трибуне
1589384861
Гордится нужно и доказывать , что такое сравнение имеет на то все основания.
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zigbert
1589390936
Отличие все же есть. Дасаев пришел в Спартак сразу заявив о себе. У Максименко этот процесс более длительный но в последнее время он все же прибавил.
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