Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    2 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    3 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?

    Максименко: «Мне не нравятся сравнения с Дасаевым»

    Голкипер «Спартака» Александр Максименко рассказал, что ему не нравится, когда его сравнивают с экс-вратарем московского клуба Ринатом Дасаевым.

    «Не очень нравится, что нас с Дасаевым сравнивают. Он тренировал меня долгое время. Так сложилось, что я — воспитанник «Спартака», начал играть довольно рано, это дело случая.

    Можно ли всю карьеру провести в «Спартаке»? Никогда не говори никогда. Все может быть, загадывать ничего не хочется. Как вариант, я, конечно, этого не исключаю»", – сообщил Максименко.

    • В этом сезоне РПЛ Максименко пропустил 21 гол в 21 матче.
    • Дасаев играл за «Спартак» с 1978 по 1988 годы. В 1998-99 годах тренировал вратарей дубля московской команды.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:57
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16591

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Посмотреть бы на этого дурака, который их сравнивает. Это как х** с пальцем сравнивать.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98837
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76620
    #5
    insider_retro
    66025
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru