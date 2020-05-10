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  • Радимов: «Кокорину, условно, больше подойдeт «Реал», чем «Барселона»

Радимов: «Кокорину, условно, больше подойдeт «Реал», чем «Барселона»

10 мая 2020, 23:27
12

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов порассуждал о том, где лучше продолжить карьеру нападающему «Сочи» Александру Кокорину.

– Если Кокорин решит уехать за границу, то ему больше подойдет испанский, нежели итальянский чемпионат, не находите?

– Саше просто должна попасться команда, играющая в быстрый вертикальный футбол.

– «Аталанта»!

– Как вариант. Или «Лацио». Та же «Барса», условно говоря, ему не очень подходит. Понятно, что Кокорина не позовут в «Барселону», но по стилистике ему было бы там сложно. Игрок уровня Кокорина должен быть наконечником, в «Барсе» же мяч до него доходил бы очень редко, поскольку каталонцы играют позиционную атаку. Кокорину же, согласитесь, необходимо пространство.

– Соглашусь.

– Опять же, условно, ему больше подойдет «Реал», так как он быстрее выходит из обороны и доставляет мяч на чужую половину поля. Словом, команда, играющая более вертикально, Кокорину подойдет лучше – как, например, «Лестер» с Варди. Идеальный вариант!

  • В «Сочи» 29-летний форвард перешел в феврале на правах аренды.
  • В активе Кокорина три гола и один ассист в четырех матчах в составе южан.
  • Права на него до лета принадлежат «Зениту».

Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига Зенит-2 Сочи Кокорин Александр Радимов Владислав
Комментарии (12)
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DOCTOR PENALTY
1589150541
Он уже поиграл за один крутой "клуб", и не условно, а вполне реально.
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mutabor0992
1589159084
Владик справку от психиатра предоставь!Чтобы мы заранее знали твой диагноз.А вот Кокоше только на плэйстейшн выбирать клуб...Сочи его уровень.
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Волька
1589175084
Опять пернул
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vladimir-7
1589178678
У Кокорина нет нормального агента, который смог бы договариваться с хорошими европейскими клубами, поэтому он останется в России и это будет завершением его карьеры как футболиста. Сам Кокорин является человеком нерешительным, он, вообще, в этих вопросах, какой-то ватный.
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Давид59
1589179452
Термин "условно" звучит хорошо. Жаль судья была против
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Hektor 84
1589181724
Буланов опять тяпнул. Хватит бухать. Кокоше твоему больше Вальядолид подойдет или Сарагоса в которой ты на банке сидел. К наркологу тебя надо, а то ахинею несешь.
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Derzkiy1
1589184613
Люди в Европе поумнее, 29 летнего зека покупать никто не будет это 100%
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фанат джигурды
1589199551
Пусть лучше в Интер идёт!!! Из Баку.
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zigbert
1589223934
Фантазер однако.
Ответить
koli4ka
1589225704
после ухода Татьяны,у Владика едет тихо,не спеша крыша шифером шурша...
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