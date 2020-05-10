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    Радимов: «Кокорину, условно, больше подойдeт «Реал», чем «Барселона»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов порассуждал о том, где лучше продолжить карьеру нападающему «Сочи» Александру Кокорину.

    – Если Кокорин решит уехать за границу, то ему больше подойдет испанский, нежели итальянский чемпионат, не находите?

    – Саше просто должна попасться команда, играющая в быстрый вертикальный футбол.

    – «Аталанта»!

    – Как вариант. Или «Лацио». Та же «Барса», условно говоря, ему не очень подходит. Понятно, что Кокорина не позовут в «Барселону», но по стилистике ему было бы там сложно. Игрок уровня Кокорина должен быть наконечником, в «Барсе» же мяч до него доходил бы очень редко, поскольку каталонцы играют позиционную атаку. Кокорину же, согласитесь, необходимо пространство.

    – Соглашусь.

    – Опять же, условно, ему больше подойдет «Реал», так как он быстрее выходит из обороны и доставляет мяч на чужую половину поля. Словом, команда, играющая более вертикально, Кокорину подойдет лучше – как, например, «Лестер» с Варди. Идеальный вариант!

    • В «Сочи» 29-летний форвард перешел в феврале на правах аренды.
    • В активе Кокорина три гола и один ассист в четырех матчах в составе южан.
    • Права на него до лета принадлежат «Зениту».

    Источник: Bobsoccer

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    10.05.2020 23:27
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