Радимов: «Кокорину, условно, больше подойдeт «Реал», чем «Барселона»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов порассуждал о том, где лучше продолжить карьеру нападающему «Сочи» Александру Кокорину.
– Если Кокорин решит уехать за границу, то ему больше подойдет испанский, нежели итальянский чемпионат, не находите?
– Саше просто должна попасться команда, играющая в быстрый вертикальный футбол.
– «Аталанта»!
– Как вариант. Или «Лацио». Та же «Барса», условно говоря, ему не очень подходит. Понятно, что Кокорина не позовут в «Барселону», но по стилистике ему было бы там сложно. Игрок уровня Кокорина должен быть наконечником, в «Барсе» же мяч до него доходил бы очень редко, поскольку каталонцы играют позиционную атаку. Кокорину же, согласитесь, необходимо пространство.
– Соглашусь.
– Опять же, условно, ему больше подойдет «Реал», так как он быстрее выходит из обороны и доставляет мяч на чужую половину поля. Словом, команда, играющая более вертикально, Кокорину подойдет лучше – как, например, «Лестер» с Варди. Идеальный вариант!
- В «Сочи» 29-летний форвард перешел в феврале на правах аренды.
- В активе Кокорина три гола и один ассист в четырех матчах в составе южан.
- Права на него до лета принадлежат «Зениту».