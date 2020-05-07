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    Радимов – о Соболеве: «Максимум, что его ждeт – место на скамейке с ромбиком на груди»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов резко отреагировал на заявление нападающего «Спартака» Александра Соболева в адрес Андрея Тихонова.

    В интервью ютуб-каналу «КраСава» форвард столичной команды сказал: «Не могу сказать, что Тихонов худший тренер в моей карьере (работали вместе в «Крыльях Советов» – примечание «Бомбардира»), но мне кажется, что он не любит молодых. Бывали такие моменты, когда я, условно, забиваю «Енисею», мы выигрываем 1:0, важнейший матч, а он заходит в раздевалку, смеется надо мной и говорит: «Как ты это делаешь?».

    «Ну че, красно-белые. Завидую, что у вас такой игрок. Как в басне про Слона и Моську. Тихонов нахх у него не тот, сам он первый после Дзюбы и Кокорина.

    Прогноз: максимум, что ждeт Соболева после первого круга, если вернeтся РПЛ – место на скамейке с ромбиком на груди! И он вроде не чемпион мира?» – написал Радимов в твиттере.

    Источник: Твиттер Владислава Радимова

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    Сегодня, 22:57
    Комментарии5
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      Рейтинг: +10348

      KLIM777 4 минуты назад

      Если по факту разобраться, то Соболев игрок одного сезона. Конечно было бы неплохо для сборной и в целом иметь сильных напов с нашим паспортом, но на данный момент вероятность, что это второй Заболотный высока.

      0
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      Рейтинг: +326

      ziborock 23 минуты назад

      У Радимова полыхнуло!)))

      0
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      Рейтинг: +14740

      sssrspartak 35 минут назад

      такое ощущение,что это лопочут литейка степка и его алармоборатовское сборище!

      1
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      Рейтинг: +14740

      sssrspartak > sssrspartak 34 минуты назад

      стыдно за зенит и его неадекватов

      1
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      Рейтинг: +3839

      3a zenit > sssrspartak 4 минуты назад

      выйди в окно от стыда,чтоб не видеть этого позора!

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