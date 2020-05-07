Радимов – о Соболеве: «Максимум, что его ждeт – место на скамейке с ромбиком на груди»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов резко отреагировал на заявление нападающего «Спартака» Александра Соболева в адрес Андрея Тихонова.

В интервью ютуб-каналу «КраСава» форвард столичной команды сказал: «Не могу сказать, что Тихонов худший тренер в моей карьере (работали вместе в «Крыльях Советов» – примечание «Бомбардира»), но мне кажется, что он не любит молодых. Бывали такие моменты, когда я, условно, забиваю «Енисею», мы выигрываем 1:0, важнейший матч, а он заходит в раздевалку, смеется надо мной и говорит: «Как ты это делаешь?».

«Ну че, красно-белые. Завидую, что у вас такой игрок. Как в басне про Слона и Моську. Тихонов нахх у него не тот, сам он первый после Дзюбы и Кокорина.

Прогноз: максимум, что ждeт Соболева после первого круга, если вернeтся РПЛ – место на скамейке с ромбиком на груди! И он вроде не чемпион мира?» – написал Радимов в твиттере.