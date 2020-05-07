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  • Радимов – о Соболеве: «Максимум, что его ждeт – место на скамейке с ромбиком на груди»

Радимов – о Соболеве: «Максимум, что его ждeт – место на скамейке с ромбиком на груди»

7 мая 2020, 22:57
24

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов резко отреагировал на заявление нападающего «Спартака» Александра Соболева в адрес Андрея Тихонова.

В интервью ютуб-каналу «КраСава» форвард столичной команды сказал: «Не могу сказать, что Тихонов худший тренер в моей карьере (работали вместе в «Крыльях Советов» – примечание «Бомбардира»), но мне кажется, что он не любит молодых. Бывали такие моменты, когда я, условно, забиваю «Енисею», мы выигрываем 1:0, важнейший матч, а он заходит в раздевалку, смеется надо мной и говорит: «Как ты это делаешь?».

«Ну че, красно-белые. Завидую, что у вас такой игрок. Как в басне про Слона и Моську. Тихонов нахх у него не тот, сам он первый после Дзюбы и Кокорина.

Прогноз: максимум, что ждeт Соболева после первого круга, если вернeтся РПЛ – место на скамейке с ромбиком на груди! И он вроде не чемпион мира?» – написал Радимов в твиттере.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Твиттер Владислава Радимова
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит-2 Соболев Александр Тихонов Андрей Радимов Владислав
Комментарии (24)
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СПАРТАК-ЭТО СИЛА
1588886738
Закрой свой рот П...С! Это наши игроки! И мы можем их обсуждать! Ты б...мж от и до!
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DOCTOR PENALTY
1588891232
Согласен с Радимовым, так и будет.
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Дядя Серёжа
1588900927
Ты экстрасенс? Вы всех начинаете хаять не дав шанса раскрыться. Сядет на скамейку - так сядет. Дело Спартака. А ты сам иностранцев не мог посчитать сколько на поле. Провидец.
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piligrim1986
1588911969
ну значит не зря купили
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Сильвербой
1588915903
Как Сутормин, Соловьев, Юсупов, Полоз?????? Этот список можно бесконечно продолжать!!!
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serhio80
1588919089
Владик, ты лучше вспомни как тебе по ипалу на тренировке накидали)
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Волька
1588919172
Бомж опять чего-то пернул.
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vka1970
1588920395
Эта музыка будет вечно. После высказываний Тихонова,Мостового и Шалимова, высказывания Радимова не удивляют.Все кормятся из одного корыта, но разными позами.Чудак чудака видит из далека, а тут ещё и кореша.В новоявленную бабку Вангу, сорри, но не верю.Время покажет.
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nik55
1588920998
Радимов пи-----ол
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New Life
1588921653
Последнее время от Тихонова исходят глупости, вряд ли я сейчас могу сказать, что он заслуживает называться легендой клуба.( променял легендарность на серебряники от матчТВ). А Соболеву желаю успешной спартаковской карьеры, чтобы каркающие бакланы закрыли свой поганый клюв.
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