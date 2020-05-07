Экс-агент Дзюбы: «Артем мог перейти в московские клубы, но «Спартак» не хотел усиливать конкурентов»

Агент Алексей Сафонов, представлявший интересы форварда «Зенита» Артема Дзюбы, рассказал, что футболист мог уйти из «Спартака» в другие московские клубы.

«Рассматривали ли другие варианты, кроме «Томи»? В московские клубы его не отпускали – не хотели конкурентов усиливать. А так «Динамо» хотело, «Москва». Вариантов было, по сути, два – «Амкар» или «Томь». Мы выбрали Томск. С Непомнящим нормальные отношения были.

Зарплату платил Томск. Приблизительно столько же, сколько в «Спартаке». Разве что играл он больше, поэтому премиальные и бонусы набегали. Но там не в деньгах дело было. Он правильный выбор сделал. Непомнящий такой тренер – с кем угодно договорится, к любому подход найдeт.

Валера Климов на правах капитана над ним шефство взял. Подружились. Валера гораздо старше, у него в карьере таких историй, как у Дзюбы, тысяча была. Подсказывал, наставлял. И Дзюба заиграл – забивать стал, болельщики «Томи» его полюбили. Именно в Томске он показал, что является футболистом очень хорошего уровня», – сказал Сафонов.