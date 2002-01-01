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    Экс-агент Дзюбы: «Артем мог перейти в московские клубы, но «Спартак» не хотел усиливать конкурентов»

    Агент Алексей Сафонов, представлявший интересы форварда «Зенита» Артема Дзюбы, рассказал, что футболист мог уйти из «Спартака» в другие московские клубы.

    «Рассматривали ли другие варианты, кроме «Томи»? В московские клубы его не отпускали – не хотели конкурентов усиливать. А так «Динамо» хотело, «Москва». Вариантов было, по сути, два – «Амкар» или «Томь». Мы выбрали Томск. С Непомнящим нормальные отношения были.

    Зарплату платил Томск. Приблизительно столько же, сколько в «Спартаке». Разве что играл он больше, поэтому премиальные и бонусы набегали. Но там не в деньгах дело было. Он правильный выбор сделал. Непомнящий такой тренер – с кем угодно договорится, к любому подход найдeт.

    Валера Климов на правах капитана над ним шефство взял. Подружились. Валера гораздо старше, у него в карьере таких историй, как у Дзюбы, тысяча была. Подсказывал, наставлял. И Дзюба заиграл – забивать стал, болельщики «Томи» его полюбили. Именно в Томске он показал, что является футболистом очень хорошего уровня», – сказал Сафонов.

    • Дзюба был футболистом «Спартака» с 2006 по 2015 годы, поиграв за это время на правах аренды за «Томь» и «Ростов».
    • Летом 2015 года форвард стал игроком «Зенита».

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:35
    Комментарии5
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      Рейтинг: +900

      Cleaner 1 час назад

      Ну да, Зенит не конкурент! Конкуренты Уфа, Урал и Тульский Арсенал...)

      0
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      Рейтинг: +487

      Ceнит 2 часа назад

      а в итоге пошел наx уй

      0
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      ...
      Рейтинг: +2286

      alarm > Ceнит 7 минут назад

      мы рады, что ты нашёл своё место.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2286

      alarm 2 часа назад

      позор рылам!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14718

      sssrspartak > alarm 1 час назад

      позор п.дорам аларму и борату!

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