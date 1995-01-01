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    Евсеев: «У клубов ФНЛ в случае возобновления сезона возникли бы сложности с логистикой»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев объяснил, почему клубы ФНЛ решили, что им целесообразнее не доигрывать сезон. Дело, по мнению экс-игрока, в логистике.

    «В ФНЛ все летают через Москву на обычных самолетах. Никто на чартерах не летает. С этим сложности – [в условиях карантинных ограничений] часть самолетов не будет летать. Логистика будет не такая простая.

    В РПЛ все будут летать на чартерах. Мы летаем обычными рейсами только в Москву и Санкт-Петербург. Будут расходы, но, понятно, РПЛ по логистике удобнее», – сказал Евсеев в беседе с журналистом и писателем Игорем Рабинером.

    • Большинство клубов ФНЛ проголосовали за досрочное завершение сезона.
    • В турнире лидирует «Ротор».
    • Евросезон прервали в марте из-за пандемии коронавируса.

    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

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