Евсеев: «У клубов ФНЛ в случае возобновления сезона возникли бы сложности с логистикой»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев объяснил, почему клубы ФНЛ решили, что им целесообразнее не доигрывать сезон. Дело, по мнению экс-игрока, в логистике.

«В ФНЛ все летают через Москву на обычных самолетах. Никто на чартерах не летает. С этим сложности – [в условиях карантинных ограничений] часть самолетов не будет летать. Логистика будет не такая простая.

В РПЛ все будут летать на чартерах. Мы летаем обычными рейсами только в Москву и Санкт-Петербург. Будут расходы, но, понятно, РПЛ по логистике удобнее», – сказал Евсеев в беседе с журналистом и писателем Игорем Рабинером.