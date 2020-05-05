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  • Семак: «Думаю, благодаря пандемии мир станет немножко чище»

Семак: «Думаю, благодаря пандемии мир станет немножко чище»

5 мая 2020, 15:30
9

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, как изменится мир в результате пандемии коронавируса.

«Думаю, благодаря пандемии мир станет немножко чище. Это точно. Экология улучшится. Что касается мира, он изменится, скорее всего. Люди сейчас понимают, каково работать и учиться дистанционно, обращать внимание на те вещи, которые мало замечали раньше. Мир в любом случае изменится. К лучшему или худшему – сказать сложно. Но, к сожалению, даже переболевшие в острой фазе люди будут ощущать последствия этой болезни», – сказал Семак в видео, опубликованном на ютуб-канале «Зенита».

Созин: «Поддерживаю теорию о Билле Гейтсе и чипировании. Через какое-то время на улицу выйдут зомбированные люди»

Источник: Ютуб-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Звезда Семак Сергей
Комментарии (9)
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3a zenit
1588684701
всегда можно уехать жить в Тайгу и послать всех нахер!
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portero
1588687797
благодаря этому шоу, прав у работяг будет всё меньше и меньше......
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кто там
1588696069
От Бората(тот что клон другого) и ему подобныйх бы ещё очистил. Цены бы не было.
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subbotaspartak
1588696184
Некорректно звучит: пандемия в первую очередь от людей "избавляется", Так что ли мир очищается?
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evgevg13
1588700368
Чище от чего? Хорошо бы от всех этих гадов. Так ведь не сгинут.
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Hektor 84
1588723200
Дурь сморозил
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zigbert
1588787182
Было бы хорошо если мир изменится в лучшую сторону.
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