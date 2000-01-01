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    Семак: «Думаю, благодаря пандемии мир станет немножко чище»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, как изменится мир в результате пандемии коронавируса.

    «Думаю, благодаря пандемии мир станет немножко чище. Это точно. Экология улучшится. Что касается мира, он изменится, скорее всего. Люди сейчас понимают, каково работать и учиться дистанционно, обращать внимание на те вещи, которые мало замечали раньше. Мир в любом случае изменится. К лучшему или худшему – сказать сложно. Но, к сожалению, даже переболевшие в острой фазе люди будут ощущать последствия этой болезни», – сказал Семак в видео, опубликованном на ютуб-канале «Зенита».

    Созин: «Поддерживаю теорию о Билле Гейтсе и чипировании. Через какое-то время на улицу выйдут зомбированные люди»

    Источник: Ютуб-канал «Зенита»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +39458

      portero 26 минут назад

      благодаря этому шоу, прав у работяг будет всё меньше и меньше......

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3831

      3a zenit 1 час назад

      всегда можно уехать жить в Тайгу и послать всех нахер!

      0
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      ...
      Рейтинг: +4114

      САДЫЧОК > 3a zenit 18 минут назад

      ...или в бункер НАВСЕГДА !

      0
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      ...
      Рейтинг: +4687

      subbotaspartak > 3a zenit 7 минут назад

      Тайга - город в кемеровской области. Гостям всегда рады.

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