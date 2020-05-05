Семак: «Думаю, благодаря пандемии мир станет немножко чище»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, как изменится мир в результате пандемии коронавируса.

«Думаю, благодаря пандемии мир станет немножко чище. Это точно. Экология улучшится. Что касается мира, он изменится, скорее всего. Люди сейчас понимают, каково работать и учиться дистанционно, обращать внимание на те вещи, которые мало замечали раньше. Мир в любом случае изменится. К лучшему или худшему – сказать сложно. Но, к сожалению, даже переболевшие в острой фазе люди будут ощущать последствия этой болезни», – сказал Семак в видео, опубликованном на ютуб-канале «Зенита».

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