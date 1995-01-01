«Я получал в «Интере» 100 тысяч в месяц. Ты о чем, идиотина?». Шалимов ответил пользователю инстаграма

если не умеешь держать себя в руках, не умеешь владеть словом, публичному человеку лучше инстаграмм закрыть... устраивать "разборки" в соцсетях с болельщиками в духе "шальных 90-х" - некрасиво...
Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов после своих слов про бомжей вступил в полемику с пользователем инстаграма. Экс-игрок написал, сколько зарабатывал в «Интере».
«Я получал тогда 100 тысяч долларов в месяц в «Интере»! Ты о чем, идиотина?» – ответил Шалимов.
- Футболист выступал за «Интер» с 1992 по 1994 год.
- С миланцами он брал Кубок УЕФА.
- «Ахмат» Шалимова идет в РПЛ последним.