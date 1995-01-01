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    «Я получал в «Интере» 100 тысяч в месяц. Ты о чем, идиотина?». Шалимов ответил пользователю инстаграма

    Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов после своих слов про бомжей вступил в полемику с пользователем инстаграма. Экс-игрок написал, сколько зарабатывал в «Интере».

    «Я получал тогда 100 тысяч долларов в месяц в «Интере»! Ты о чем, идиотина?» – ответил Шалимов.

    • Футболист выступал за «Интер» с 1992 по 1994 год.
    • С миланцами он брал Кубок УЕФА.
    • «Ахмат» Шалимова идет в РПЛ последним.

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4268

      JTherry 6 минут назад

      если не умеешь держать себя в руках, не умеешь владеть словом, публичному человеку лучше инстаграмм закрыть... устраивать "разборки" в соцсетях с болельщиками в духе "шальных 90-х" - некрасиво...

      0
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      Рейтинг: +3821

      Alekxei Z. 17 минут назад

      Дв уж , опустил себя ниже некуда.

      0
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      Рейтинг: +16486

      DOCTOR PENALTY 28 минут назад

      Некрасиво! И зря!!!...

      0
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      Рейтинг: +398

      Ziklop 1 час назад

      Дармоед добавил новое поганяло идиот.
      Дармоед-идиот тренер Ахмата.

      4
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      Рейтинг: +4724

      Viper for CSKA 1 час назад

      Ну да, вы же суперзвезды были, круче только яйца, поэтому тренер перед вами расшаркиваться должен был. Каким был в 94, таким и остался. Ни ума, ни совести не прибавилось. Это существо даже и оскорблений не стоит.

      6
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      Рейтинг: +3856

      порт 1 час назад

      Кто идиотина и стукач, так это Шалимов.

      8
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