«Я получал в «Интере» 100 тысяч в месяц. Ты о чем, идиотина?». Шалимов ответил пользователю инстаграма

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов после своих слов про бомжей вступил в полемику с пользователем инстаграма. Экс-игрок написал, сколько зарабатывал в «Интере».

«Я получал тогда 100 тысяч долларов в месяц в «Интере»! Ты о чем, идиотина?» – ответил Шалимов.