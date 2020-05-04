Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «СЭ»: «Спартак» готов продать Айртона за сумму более 10 миллионов

«СЭ»: «Спартак» готов продать Айртона за сумму более 10 миллионов

4 мая 2020, 12:58
12

«Спартак» рассмотрит возможность продажи левого защитника Айртона, если поступившее предложение по его трансферу устроит клуб.

По информации «СЭ», москвичи оценивают 22-летнего фулбека в сумму более 10 миллионов евро.

Однако приоритет «Спартака» – сохранить бразильца в составе. В клубе уверены, что в будущем его цена еще возрастет.

  • В декабре 2018 года Айртон перешел в «Спартак» из «Флуминенсе» за 7 миллионов евро.
  • С тех пор игрок провел 41 матч и сделал четыре ассиста.
  • Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
  • Согласно данным De Primeira, Айртоном интересуется «Порту».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Айртон
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Давид59
1588586437
Сперва "рассмотрит возможность продажи". Потом - "приоритет сохранить". Хрен поймёшь
Ответить
djem94
1588587362
гениально.пусть тогда и бакаева с зобниным продают.фернандо тоже пусть не забудут. будут в команде играть полные бараны, но так ничего.того глядишь место 9 сможем занять
Ответить
Snek
1588588461
Такое себе... Тут палка о двух концах... Если Айртон реально ценный защитник, то продав за 10 в возрасте 22, они сильно продешевят, а если просто переоцененный, то и рыночные 4 млн. за него не дадут. Зачем вообще продавать молодого игрока стабильно играющего в основе? Если бы там был какой-то супер талантливый игрок, за которого летит тонна капусты от топов Европы, а так он пока с виду средний, но подающий надежды латераль.
Ответить
vka1970
1588589738
Лучше оставить.В нынешней ситуации продать за дорого игрока всё равно не получится, а за дёшево, всегда успеем.
Ответить
JTherry
1588592048
на мой взгляд и думать о продаже не стоит, поскольку на это место в Спартаке нет готовых играть футболистов... поскольку с Мельгарехо принято решение расстаться, то продажа Айртона будет выглядеть выстрелом себе в ногу...
Ответить
DOCTOR PENALTY
1588595189
Айртон - играющий защитник, таких немного. Жиго и Айртона Федун просто обязан не трогать, иначе опять будет проходной двор и замедление развития атак.
Ответить
vladimir-7
1588596000
Наблюдая за загогулинами Федуна, складывается впечатление, что те, предыдущие продажи футболистов Зе Луиша, Промеса и др. хороших игроков, ничему его не научили и он продолжает наступать на те же грабли или в голове остались только деньги, деньги и деньги. Коммерсант!
Ответить
Из Твери Леха
1588606069
его за татуху попросили?
Ответить
Главные новости
Скандал в «Зените», Пруцев может уйти в ЦСКА, Адамов – в «Селтик», решение по Гонду и другие новости
00:59
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
00:41
1
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
Вчера, 23:59
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
1
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
1
Фото«Манчестер Сити» продал игрока за 50 миллионов
Вчера, 22:17
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
11
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
5
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Все новости
Все новости
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
1
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
Вчера, 22:57
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
1
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
11
Выбывшего до конца года Мойзеса описали двумя словами
Вчера, 21:56
1
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
5
«Есть дух игры»: экс-зенитовец не согласен с удалением Глушенкова в матче со «Спартаком»
Вчера, 21:15
2
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Мнение Бубнова об отъезде Умярова и Литвинова в Европу
Вчера, 20:39
2
Орлов поставил диагноз «Зениту»
Вчера, 20:15
6
Вратарь Кабо-Верде Возинья едва не переехал в РПЛ
Вчера, 19:59
3
ЦСКА выступил с важным анонсом
Вчера, 19:41
1
В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе от 30 миллионов за Кисляка
Вчера, 19:29
Реакция ЦСКА на инсайд о предстоящей трате 35 миллионов на трансферы
Вчера, 19:09
Полузащитник «Спартака» может уйти в ЦСКА
Вчера, 18:57
9
Клуб РПЛ планирует потратить 35 миллионов до конца окна
Вчера, 18:41
3
«Матч ТВ» покажет только одну игру 6-го тура РПЛ
Вчера, 18:25
21
Семшов вынес вердикт своей бывшей команде
Вчера, 18:09
Определен лидер ЦСКА в отсутствие Акинфеева
Вчера, 17:53
«Динамо» близко к «топ-приобретению»
Вчера, 17:31
4
Подробности переговоров ЦСКА и «Динамо Мх» по Аззи
Вчера, 17:21
1
ЦСКА принял окончательное решение по Гонду
Вчера, 17:07
9
Боярский оценил уровень «Зенита» для еврокубков
Вчера, 16:44
7
Гендиректор «Динамо» объяснил позицию клуба по отъезду Тюкавина в Европу
Вчера, 16:26
Вратарь «Зенита» может перейти в «Селтик»
Вчера, 16:17
5
Галактионова перестали звать на заседания по трансферам в «Локомотиве»
Вчера, 16:08
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+