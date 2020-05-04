«СЭ»: «Спартак» готов продать Айртона за сумму более 10 миллионов

«Спартак» рассмотрит возможность продажи левого защитника Айртона, если поступившее предложение по его трансферу устроит клуб.

По информации «СЭ», москвичи оценивают 22-летнего фулбека в сумму более 10 миллионов евро.

Однако приоритет «Спартака» – сохранить бразильца в составе. В клубе уверены, что в будущем его цена еще возрастет.