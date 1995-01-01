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    «СЭ»: «Спартак» готов продать Айртона за сумму более 10 миллионов

    «Спартак» рассмотрит возможность продажи левого защитника Айртона, если поступившее предложение по его трансферу устроит клуб.

    По информации «СЭ», москвичи оценивают 22-летнего фулбека в сумму более 10 миллионов евро.

    Однако приоритет «Спартака» – сохранить бразильца в составе. В клубе уверены, что в будущем его цена еще возрастет.

    • В декабре 2018 года Айртон перешел в «Спартак» из «Флуминенсе» за 7 миллионов евро.
    • С тех пор игрок провел 41 матч и сделал четыре ассиста.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
    • Согласно данным De Primeira, Айртоном интересуется «Порту».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии8
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      Рейтинг: +4267

      JTherry 7 минут назад

      на мой взгляд и думать о продаже не стоит, поскольку на это место в Спартаке нет готовых играть футболистов... поскольку с Мельгарехо принято решение расстаться, то продажа Айртона будет выглядеть выстрелом себе в ногу...

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      Рейтинг: +13006

      vka1970 46 минут назад

      Лучше оставить.В нынешней ситуации продать за дорого игрока всё равно не получится, а за дёшево, всегда успеем.

      0
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      Рейтинг: +1916

      Snek 1 час назад

      Такое себе... Тут палка о двух концах...
      Если Айртон реально ценный защитник, то продав за 10 в возрасте 22, они сильно продешевят, а если просто переоцененный, то и рыночные 4 млн. за него не дадут.
      Зачем вообще продавать молодого игрока стабильно играющего в основе? Если бы там был какой-то супер талантливый игрок, за которого летит тонна капусты от топов Европы, а так он пока с виду средний, но подающий надежды латераль.

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      Рейтинг: +2312

      alarm 1 час назад

      да кому сдался этот дезеув с засосом на шее? позор хрякам!

      1
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      Рейтинг: +1739

      serhio80 > alarm 1 час назад

      Про засосы тебе лучше с боратом пообщаться, то что вы в этом мастера уже весь сайт знает)

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      Рейтинг: +1366

      "supermax" > serhio80 1 час назад

      он по ходу бот...не человек даже...ну либо тут психическое расстройство...изо дня в день караулить статьи про спартак и лишь бы что написать...мало того ...и под другими статьями про спартак пишет...явно же ку-ку...нормальному человеку надоело бы такой ху.й.ней заниматься

      2
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      Рейтинг: +56

      djem94 1 час назад

      гениально.пусть тогда и бакаева с зобниным продают.фернандо тоже пусть не забудут. будут в команде играть полные бараны, но так ничего.того глядишь место 9 сможем занять

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      Рейтинг: +2951

      Давид59 1 час назад

      Сперва "рассмотрит возможность продажи". Потом - "приоритет сохранить". Хрен поймёшь

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