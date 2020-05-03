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    Отец Черышева – о возможном уходе Дениса из «Валенсии»: «Впервые слышу»

    Дмитрий Черышев, отец вингера «Валенсии» Дениса Черышева, не смог подтвердить информацию о готовности испанского клуба продать его сына грядущим летом.

    «Я впервые от вас это слышу. Не знаю, где вы такую информацию находите», – сказал Черышев-страший.

    • В текущем сезоне россиянин провел за «Валенсию» 22 матча, забил три гола и сделал один ассист.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
    • Рыночная стоимость Черышева – 4,8 миллиона евро.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 08:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13

      Динамик ОУБГ 1 час назад

      У Дениса 15 матчей в сезоне и 1+ 1. Да 2 гола в ЛЧ. Будет странно если Валенсия не станет рассматривать по нему предложения и не согласится, если оно будет выгодное

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