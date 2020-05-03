Отец Черышева – о возможном уходе Дениса из «Валенсии»: «Впервые слышу»

Дмитрий Черышев, отец вингера «Валенсии» Дениса Черышева, не смог подтвердить информацию о готовности испанского клуба продать его сына грядущим летом.

«Я впервые от вас это слышу. Не знаю, где вы такую информацию находите», – сказал Черышев-страший.