Отец Черышева – о возможном уходе Дениса из «Валенсии»: «Впервые слышу»

У Дениса 15 матчей в сезоне и 1+ 1. Да 2 гола в ЛЧ. Будет странно если Валенсия не станет рассматривать по нему предложения и не согласится, если оно будет выгодное
Дмитрий Черышев, отец вингера «Валенсии» Дениса Черышева, не смог подтвердить информацию о готовности испанского клуба продать его сына грядущим летом.
«Я впервые от вас это слышу. Не знаю, где вы такую информацию находите», – сказал Черышев-страший.
- В текущем сезоне россиянин провел за «Валенсию» 22 матча, забил три гола и сделал один ассист.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
- Рыночная стоимость Черышева – 4,8 миллиона евро.