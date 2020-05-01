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    Погребняк – о разгроме «Баварии» в 2008 году: «Аршавин после игры сказал: «Нифига себе вы в поряде! В финале я вам не нужен»

    Нападающий «Урала» Павел Погребняк вспомнил эмоции игроков «Зенита» после победы в ответном матче 1/2 финала Кубка УЕФА против «Баварии» (4:0) в 2008 году. Ту встречу пропускал Андрей Аршавин.

    – Вы сделали дубль, дважды огорчив легендарного Оливера Кана!

    – А знаете, вспоминается, как Андрей Аршавин после матча сказал: «Ну нифига себе вы в поряде! В финале я вам не нужен».

    – Смешно. Тот «Зенит» без Аршавина представить было очень сложно. А меж тем Андрей вынужден был пропустить ту встречу с мюнхенцами.

    – Да, я сразу после игры в Мюнхене подумал о том, что не знаю, как мы будем играть без него.

    – Андрей напутствовал команду перед игрой на «Петровском»?

    – Да все там было очевидно! Все понимали, что предстоит самая важная игра. Шанс, который тогда нам выпал, случается раз в жизни: выйти в финал еврокубка и побороться за трофей. Поэтому лишние слова были не нужны. Сложно было без Андрея, но, как показала игра, все получилось!

    • В финале «Зенит» победил «Рейнджерс».
    • В том же году россияне взяли Суперкубок УЕФА.
    • В 2009 году Погребняк перешел в «Штутгарт».

    Есть теория заговора, что 4:0 «Зенита» и «Баварии» – договорняк. Испанский судья называл заказчиком русскую ОПГ, а УЕФА проводил свое расследование

    Источник: «Р-Спорт»

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    01.05.2020 22:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2343

      alarm 33 секунды назад

      позор рылам! никогда в истории не будет еврокубка, даже анонсированного третьесортного турнира для днищЪ, вроде спартака. лига конференций.

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      Рейтинг: +14380

      bset 1 час назад

      А Широков ему ответил "Ну и сиди тогда дома епт"

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