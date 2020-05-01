Погребняк – о разгроме «Баварии» в 2008 году: «Аршавин после игры сказал: «Нифига себе вы в поряде! В финале я вам не нужен»

Нападающий «Урала» Павел Погребняк вспомнил эмоции игроков «Зенита» после победы в ответном матче 1/2 финала Кубка УЕФА против «Баварии» (4:0) в 2008 году. Ту встречу пропускал Андрей Аршавин.

– Вы сделали дубль, дважды огорчив легендарного Оливера Кана!

– А знаете, вспоминается, как Андрей Аршавин после матча сказал: «Ну нифига себе вы в поряде! В финале я вам не нужен».

– Смешно. Тот «Зенит» без Аршавина представить было очень сложно. А меж тем Андрей вынужден был пропустить ту встречу с мюнхенцами.

– Да, я сразу после игры в Мюнхене подумал о том, что не знаю, как мы будем играть без него.

– Андрей напутствовал команду перед игрой на «Петровском»?

– Да все там было очевидно! Все понимали, что предстоит самая важная игра. Шанс, который тогда нам выпал, случается раз в жизни: выйти в финал еврокубка и побороться за трофей. Поэтому лишние слова были не нужны. Сложно было без Андрея, но, как показала игра, все получилось!

В финале «Зенит» победил «Рейнджерс».

В том же году россияне взяли Суперкубок УЕФА.

В 2009 году Погребняк перешел в «Штутгарт».

Есть теория заговора, что 4:0 «Зенита» и «Баварии» – договорняк. Испанский судья называл заказчиком русскую ОПГ, а УЕФА проводил свое расследование