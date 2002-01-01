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    Фабрегас: «Неймар – роскошный игрок, он способен выступать на уровне Роналдиньо»

    Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас высказался о возможном возвращении форварда «ПСЖ» Неймара в «Барселону».

    «Неймар – роскошный игрок, он способен выступать на уровне Роналдиньо. Это настоящая звезда. Думаю, Месси и Суарес хотели бы его возвращения, потому что бразилец в любой момент может придумать гол, что сложно сделать в современном футболе.

    У Неймара есть все, чтобы быть лучшим футболистом. За пределами поля он хороший парень, всегда счастлив и наслаждается жизнью», – сказал Фабрегас в эфире инстаграма.

    • Неймар выступал в составе каталонцев с 2013 года.
    • Бразилец перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за 222 миллионов евро.

    Источник: Инстаграм Сеска Фабрегаса

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