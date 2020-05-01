Головин: «Всех игроков ЦСКА хотелось бы взять в «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин назвал лучших игроков РПЛ без учета футболистов ЦСКА, за который ранее выступал футболист.

«Крыховяк, Дзюба. А третьим могу назвать только игроков из ЦСКА. Пусть будут Чалов, Марио Фернандес и Акинфеев.

Самый памятный матч за ЦСКА – победа над Тулой со счетом 5:0 или 6:0. Почему-то я его запомнил. Я тогда прошел в соло и перекинул вратаря. Там еще наш Дзюба бегал тогда за «Арсенал».

Скучаю по всему в ЦСКА. Сложно выделить игрока, которого особенно не хватает. Всех игроков хотелось бы взять к себе. С кем я мечтаю провести время? Сложно сказать. С Чаловым хотел бы увидеться», – заявил Головин.