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    Головин: «Всех игроков ЦСКА хотелось бы взять в «Монако»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин назвал лучших игроков РПЛ без учета футболистов ЦСКА, за который ранее выступал футболист.

    «Крыховяк, Дзюба. А третьим могу назвать только игроков из ЦСКА. Пусть будут Чалов, Марио Фернандес и Акинфеев.

    Самый памятный матч за ЦСКА – победа над Тулой со счетом 5:0 или 6:0. Почему-то я его запомнил. Я тогда прошел в соло и перекинул вратаря. Там еще наш Дзюба бегал тогда за «Арсенал».

    Скучаю по всему в ЦСКА. Сложно выделить игрока, которого особенно не хватает. Всех игроков хотелось бы взять к себе. С кем я мечтаю провести время? Сложно сказать. С Чаловым хотел бы увидеться», – заявил Головин.

    • Головин выступал за ЦСКА с 2014-го по 2018-й.
    • Последние два года россиянин выступает в составе «Монако».

    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2880

      Давид59 1 час назад

      Ха-ха! Наш Дзюба! Он наверное всенародное достояние!

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      Рейтинг: +10918

      vladimir-7 2 часа назад

      Дзюба не наш, он даже не спартаковец, он сын Папы Карло и друг
      Мальвины с Матч.

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