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    Tuttosport: Игуаин не выходит на связь с «Ювентусом»; клуб может разорвать контракт, если игрок не вернется в ближайшее время в Италию

    «Ювентус» не может выйти на нападающего Гонсало Игуаина, который улетел в марте в Аргентину в связи с болезнью мамы. Туринцы намерены призвать игрока вернуться в Италию для возобновления тренировок, но он не отвечает, информирует Tuttosport.

    Если в ближайшее время Игуаин не вернется, «Ювентус» может разорвать с ним контракт. Информация, что туринцы готовы отпустить аргентинца, была и ранее.

    • «Ювентус» купил Игуаина летом 2016 года у «Наполи» за 90 миллионов евро.
    • Аргентинец забил в текущем чемпионате пять голов в 23 играх.
    • Рыночная стоимость форварда – 25,5 миллиона евро.

    Источник: Tuttosport

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