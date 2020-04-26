Tuttosport: Игуаин не выходит на связь с «Ювентусом»; клуб может разорвать контракт, если игрок не вернется в ближайшее время в Италию

«Ювентус» не может выйти на нападающего Гонсало Игуаина, который улетел в марте в Аргентину в связи с болезнью мамы. Туринцы намерены призвать игрока вернуться в Италию для возобновления тренировок, но он не отвечает, информирует Tuttosport.

Если в ближайшее время Игуаин не вернется, «Ювентус» может разорвать с ним контракт. Информация, что туринцы готовы отпустить аргентинца, была и ранее.