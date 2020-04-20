«Ювентус» может продать Игуаина для разгрузки зарплатной ведомости

«Ювентус» хочет продать форварда Гонсало Игуаина, чтобы разгрузить платежную ведомость.
Зарплата футболиста – 7,5 миллиона евро без учета бонусов. Вместо Игуаина спортдиректор клуба Фабио Паратичи намерен пригласить Мауро Икарди или Габриэля Жезуса.
- «Ювентус» купил Игуаина летом 2016 года у «Наполи» за 90 миллионов евро.
- Аргентинец забил в текущем чемпионате пять голов в 23 играх.
- Рыночная стоимость форварда – 25,5 миллиона евро.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере инсайды о трансферах в футболе. Аудитория подписчиков - 67 тысяч человек.