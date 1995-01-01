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    «Ювентус» может продать Игуаина для разгрузки зарплатной ведомости

    «Ювентус» хочет продать форварда Гонсало Игуаина, чтобы разгрузить платежную ведомость.

    Зарплата футболиста – 7,5 миллиона евро без учета бонусов. Вместо Игуаина спортдиректор клуба Фабио Паратичи намерен пригласить Мауро Икарди или Габриэля Жезуса.

    • «Ювентус» купил Игуаина летом 2016 года у «Наполи» за 90 миллионов евро.
    • Аргентинец забил в текущем чемпионате пять голов в 23 играх.
    • Рыночная стоимость форварда – 25,5 миллиона евро.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере инсайды о трансферах в футболе. Аудитория подписчиков - 67 тысяч человек.

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