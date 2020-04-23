Cadena SER: Месси между Неймаром и Лаутаро выберет бразильца

Форвард «Барселоны» Лионель Месси хочет, чтобы клуб вернул из «ПСЖ» нападающего Неймара.

По информации Cadena SER, возвращение бразильца для капитана каталонцев предпочтительнее, чем подписание Лаутаро Мартинеса из «Интера».

При этом сам игрок миланской команды стремится перейти в «Барсу» и играть вместе с Месси.