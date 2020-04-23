Cadena SER: Месси между Неймаром и Лаутаро выберет бразильца

Форвард «Барселоны» Лионель Месси хочет, чтобы клуб вернул из «ПСЖ» нападающего Неймара.
По информации Cadena SER, возвращение бразильца для капитана каталонцев предпочтительнее, чем подписание Лаутаро Мартинеса из «Интера».
При этом сам игрок миланской команды стремится перейти в «Барсу» и играть вместе с Месси.
- В контракте Лаутаро есть сумма отступных – 111 миллионов евро.
- В соглашении Неймара опции выкупа нет. Летом 2017 года «ПСЖ» купил его за 222 миллиона евро.
Источник: Cadena SER
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