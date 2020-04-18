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    Президент «Брешии»: «У меня подтвердился коронавирус» 

    Президент итальянской «Брешии» Массимо Челлино сообщил, что заразился коронавирусом.

    Он предположил, что это случилось в результате контактов с дочерью, которая ранее обратилась за помощью к врачам.

    «Я сдал несколько тестов. У меня подтвердился коронавирус. Дело в том, что моя дочь подхватила эту инфекцию. Возможно, я заразился.

    Помню, что чувствовал очень сильную усталость и боль в костях», – цитирует функционера La Repubblica.

    • Челлино приобрел «Брешию» в 2017 году.
    • На данный момент команда занимает последнее, 20-е место в таблице Серии А.

    Источник: La Repubblica

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