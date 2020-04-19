Президент «Брешии»: «У меня подтвердился коронавирус» 

Президент итальянской «Брешии» Массимо Челлино сообщил, что заразился коронавирусом.

Он предположил, что это случилось в результате контактов с дочерью, которая ранее обратилась за помощью к врачам.

«Я сдал несколько тестов. У меня подтвердился коронавирус. Дело в том, что моя дочь подхватила эту инфекцию. Возможно, я заразился.

Помню, что чувствовал очень сильную усталость и боль в костях», – цитирует функционера La Repubblica.