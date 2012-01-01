Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    2 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    3 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?

    Sky Sports: «Манчестер Юнайтед» отказался от покупки Кейна и Хамеса, трансфер Санчо под вопросом

    «Манчестер Юнайтед» определился с целями на ближайшее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

    По информации источника, клуб отказался от приобретения нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна и полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса. Манкунианцы посчитали стоимость англичанина слишком завышенной, а колумбийца недостаточно перспективным, подразумевая, что лучше вложиться в покупку более молодого хавбека, к примеру, Джека Грилиша из «Астон Виллы».

    Также «МЮ» сохраняет интерес к вингеру дортмундской «Боруссии» Джейдону Санчо, но сделка может не состояться, если немцы будут требовать за него огромную сумму.

    Последняя цель «Юнайтед» – 16-летний Джуд Беллингем из «Бирмингема». Его подписание может обойтись клубу более чем в 30 миллионов фунтов.

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:48
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76179
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru