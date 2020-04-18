Sky Sports: «Манчестер Юнайтед» отказался от покупки Кейна и Хамеса, трансфер Санчо под вопросом

«Манчестер Юнайтед» определился с целями на ближайшее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

По информации источника, клуб отказался от приобретения нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна и полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса. Манкунианцы посчитали стоимость англичанина слишком завышенной, а колумбийца недостаточно перспективным, подразумевая, что лучше вложиться в покупку более молодого хавбека, к примеру, Джека Грилиша из «Астон Виллы».

Также «МЮ» сохраняет интерес к вингеру дортмундской «Боруссии» Джейдону Санчо, но сделка может не состояться, если немцы будут требовать за него огромную сумму.

Последняя цель «Юнайтед» – 16-летний Джуд Беллингем из «Бирмингема». Его подписание может обойтись клубу более чем в 30 миллионов фунтов.