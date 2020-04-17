Сетьен: «Неймар или Лаутаро Мартинес? Оба»

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен не смог определиться, кто лучше подходит его команде – нападающий «ПСЖ» Неймар или форвард «Интера» Лаутаро Мартинес.
«Оба, потому что это отличные игроки», – ответил Сетьен на соответствующий вопрос.
- В текущем сезоне 28-летний Неймар забил 18 мячей и сделал 10 ассистов в 22 матчах за «ПСЖ».
- В активе 22-летнего Лаутаро за указанный период 31 игра в составе «Интера», 16 голов и четыре результативные передачи.
- Рыночная стоимость бразильца – 128 миллионов евро, аргентинца – 64 миллиона.
Источник: Sport.es