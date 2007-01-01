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    Сетьен: «Неймар или Лаутаро Мартинес? Оба»

    Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен не смог определиться, кто лучше подходит его команде – нападающий «ПСЖ» Неймар или форвард «Интера» Лаутаро Мартинес.

    «Оба, потому что это отличные игроки», – ответил Сетьен на соответствующий вопрос.

    • В текущем сезоне 28-летний Неймар забил 18 мячей и сделал 10 ассистов в 22 матчах за «ПСЖ».
    • В активе 22-летнего Лаутаро за указанный период 31 игра в составе «Интера», 16 голов и четыре результативные передачи.
    • Рыночная стоимость бразильца – 128 миллионов евро, аргентинца – 64 миллиона.

    Источник: Sport.es

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