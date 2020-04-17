Сетьен: «Неймар или Лаутаро Мартинес? Оба»

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен не смог определиться, кто лучше подходит его команде – нападающий «ПСЖ» Неймар или форвард «Интера» Лаутаро Мартинес.

«Оба, потому что это отличные игроки», – ответил Сетьен на соответствующий вопрос.