Орлов: «Шатов собирался уйти в «Рубин», но сейчас его желание несколько снизится»

Бывший комментатор Геннадий Орлов сообщил, что полузащитник «Зенита» Олег Шатов планировал перейти в «Рубин». Теперь на ситуацию повлияет пандемия коронавируса, считает журналист.

«Из «Зенита» собирался уйти Шатов. Сейчас его желание несколько снизится, потому что в «Рубине», куда он хотел уйти, зарплата не будет такой, как в «Зените». Хотя мы не знаем, какая и в «Зените» будет, это тоже проблема», – сказал журналист.