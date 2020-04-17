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  • Орлов: «Шатов собирался уйти в «Рубин», но сейчас его желание несколько снизится»

Орлов: «Шатов собирался уйти в «Рубин», но сейчас его желание несколько снизится»

17 апреля 2020, 06:33
7

Бывший комментатор Геннадий Орлов сообщил, что полузащитник «Зенита» Олег Шатов планировал перейти в «Рубин». Теперь на ситуацию повлияет пандемия коронавируса, считает журналист.

«Из «Зенита» собирался уйти Шатов. Сейчас его желание несколько снизится, потому что в «Рубине», куда он хотел уйти, зарплата не будет такой, как в «Зените». Хотя мы не знаем, какая и в «Зените» будет, это тоже проблема», – сказал журналист.

  • Шатов обсуждал трансфер в «Рубин» с руководством казанцев.
  • Ранее сообщалось, что Шатов отказался от перехода в «Сочи».
  • Контракт Шатова истекает летом.

Источник: ютуб-канал Геннадия Орлова
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Шатов Олег Орлов Геннадий
Комментарии (7)
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Павелий
1587104846
Т.е. Гена в очередной раз повторил давно известный факт: в Зенит идут ТОЛЬКО ради огромных ГОСУДАРСТВЕННЫХ денег. Об игре, чести, развитии и т.п. в нынешнем Зените ничего не знают и знать не хотят.
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Давид59
1587105727
Если контракт истекает летом, то Зенит на нём ничего не заработает. Шатову сильно повезло, что не продали раньше, Олег давно уже не показывает то, что от него ждут
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paracetamol
1587105807
А почему Гена бывший комментатор?
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Жорик кекс обжорик
1587113971
а ведь мог феерить в Краснодаре, а если честно меня наверное сейчас заклюют болелы зенита, но Шатов загубил карьеру в клубе голубых... Шатову надо было переходить в другой топ клуб когда уходил Халк... ведь только с ним он феерил
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