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    Орлов: «Шатов собирался уйти в «Рубин», но сейчас его желание несколько снизится»

    Бывший комментатор Геннадий Орлов сообщил, что полузащитник «Зенита» Олег Шатов планировал перейти в «Рубин». Теперь на ситуацию повлияет пандемия коронавируса, считает журналист.

    «Из «Зенита» собирался уйти Шатов. Сейчас его желание несколько снизится, потому что в «Рубине», куда он хотел уйти, зарплата не будет такой, как в «Зените». Хотя мы не знаем, какая и в «Зените» будет, это тоже проблема», – сказал журналист.

    • Шатов обсуждал трансфер в «Рубин» с руководством казанцев.
    • Ранее сообщалось, что Шатов отказался от перехода в «Сочи».
    • Контракт Шатова истекает летом.

    Источник: ютуб-канал Геннадия Орлова

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