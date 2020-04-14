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    «В Госдуму лезут, чтобы больше набивать карманы». Алиев высказался о Газзаеве

    Экс-полузащитник «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев, игравший под руководством Валерия Газзаева в киевском «Динамо», объяснил, почему назвал его несчастным человеком.

    — Валерия Газзаева вы называли нечестным человеком. Удивлены, что сейчас он работает в Госдуме?

    — Я хочу, чтобы в любой сфере были честные люди, тем более в Госдуме. Но Газзаев мне запомнился другим: говорил одно, а получилось совсем другое. Не знаю, как сейчас. Но что ж все лезут в Госдуму? Почему именно в политику? Сами понимаете, чтобы больше и больше набивать себе карманы, – сказал Алиев.

    Алиев: «В «Локомотиве» не пил, был закодирован. До этого с алкоголем перебарщивал»

    Источник: Sport24

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