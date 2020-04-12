Агент Селюк: «Яя Туре сделал я»

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о своих успехах в футболе.

«Я Дмитрием Селюком был уже, когда родился 9 мая в День Победы. В год дракона. И жену мою зовут Виктория. Я был очень успешным гражданином Советского Союза. Я за что ни брался, все выходило. Первую рекламу на телевидение принeс тоже я. Западную, имею в виду. Это была реклама страховой компании «Купат холим». У меня все было в порядке! Не переживайте.

Во многих СМИ пишут, наверное, завистники: «Вот он подписал Яя. И пригрелся». Яя Туре я сделал! Это так для информации. Во-вторых, у меня были следующие игроки. Веретенников! Он плохой футболист? Один из топовых. Возможно, в свои годы был лучший нападающий России многих времeн. Юран! Когда я его перевeл в «Штурм», он думал, что закончит карьеру. Илюша Цымбаларь! Царство ему небесное! Он тоже со мной сотрудничал. Его дети вспоминают, что я единственный, кто дал им деньги», – сказал Селюк.