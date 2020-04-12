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    Агент Селюк: «Яя Туре сделал я»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о своих успехах в футболе.

    «Я Дмитрием Селюком был уже, когда родился 9 мая в День Победы. В год дракона. И жену мою зовут Виктория. Я был очень успешным гражданином Советского Союза. Я за что ни брался, все выходило. Первую рекламу на телевидение принeс тоже я. Западную, имею в виду. Это была реклама страховой компании «Купат холим». У меня все было в порядке! Не переживайте.

    Во многих СМИ пишут, наверное, завистники: «Вот он подписал Яя. И пригрелся». Яя Туре я сделал! Это так для информации. Во-вторых, у меня были следующие игроки. Веретенников! Он плохой футболист? Один из топовых. Возможно, в свои годы был лучший нападающий России многих времeн. Юран! Когда я его перевeл в «Штурм», он думал, что закончит карьеру. Илюша Цымбаларь! Царство ему небесное! Он тоже со мной сотрудничал. Его дети вспоминают, что я единственный, кто дал им деньги», – сказал Селюк.

    Источник: «Яндекс Дзен»

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    12.04.2020 23:46
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1869

      Бухбух 3 часа назад

      Эта фраза Селюка - расизм. Расстрелять, без суда и следствия !!!

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      Рейтинг: +2326

      Hektor 84 5 часов назад

      До перехода в барсу Яя Туре я вообще не слышал об ушлепане Селюке

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      Рейтинг: +2326

      Hektor 84 5 часов назад

      Во первых Яя Туре сделал себя сам. Не ты его привез в барсу, барса сама на него вышла. И ты на нем прославился. Ну а во вторых я впервые слышу что он был агентом Веретенникова, Юрана и тем более Цымбаларя.

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      Рейтинг: +186

      Все_тот_же_Юве 6 часов назад

      Ушлепан окраинский

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      Рейтинг: +9721

      Cules2013 7 часов назад

      какое же он самолюбивое чмо

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