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Агент Селюк: «Яя Туре сделал я»

12 апреля 2020, 23:46
5

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о своих успехах в футболе.

«Я Дмитрием Селюком был уже, когда родился 9 мая в День Победы. В год дракона. И жену мою зовут Виктория. Я был очень успешным гражданином Советского Союза. Я за что ни брался, все выходило. Первую рекламу на телевидение принeс тоже я. Западную, имею в виду. Это была реклама страховой компании «Купат холим». У меня все было в порядке! Не переживайте.

Во многих СМИ пишут, наверное, завистники: «Вот он подписал Яя. И пригрелся». Яя Туре я сделал! Это так для информации. Во-вторых, у меня были следующие игроки. Веретенников! Он плохой футболист? Один из топовых. Возможно, в свои годы был лучший нападающий России многих времeн. Юран! Когда я его перевeл в «Штурм», он думал, что закончит карьеру. Илюша Цымбаларь! Царство ему небесное! Он тоже со мной сотрудничал. Его дети вспоминают, что я единственный, кто дал им деньги», – сказал Селюк.

Источник: «Яндекс Дзен»
Туре Яя Селюк Дмитрий
Комментарии (5)
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Cules2013
1586726804
какое же он самолюбивое чмо
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Hektor 84
1586733602
Во первых Яя Туре сделал себя сам. Не ты его привез в барсу, барса сама на него вышла. И ты на нем прославился. Ну а во вторых я впервые слышу что он был агентом Веретенникова, Юрана и тем более Цымбаларя.
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Hektor 84
1586733683
До перехода в барсу Яя Туре я вообще не слышал об ушлепане Селюке
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Бухбух
1586740417
Эта фраза Селюка - расизм. Расстрелять, без суда и следствия !!!
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zigbert
1586796080
Очень высокого мнения о себе. А по сути ничего особенного.
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