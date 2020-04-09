Мюллер: «Осенью я не собирался продлевать контракт с «Баварией»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер признался, что прошлой осенью задумывался об уходе из клуба.
«Осенью мое эмоциональное состояние было довольно напряженным. Я не собирался продлевать контракт с клубом. Был период, когда я не играл в стартовом составе шесть матчей подряд. Это был сложный этап для меня.
Я задумался о том, где нахожусь, что с новым контрактом, чего я хочу достичь в ближайшие несколько лет, что будет в этом сезоне? Если бы «Бавария» успешно выступила осенью, а моя роль осталась бы прежней, клуб мог бы задуматься о моем уходе», – сказал 30-летний футболист.
- Мюллер – воспитанник «Баварии».
- За первую команду он дебютировал в августе 2007 года.
- С тех пор немец забил 195 голов и сделал 186 ассистов в 521 матче.
- Во вторник форвард продлил контракт с клубом с 2021 до 2023 года.
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