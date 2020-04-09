Мюллер: «Осенью я не собирался продлевать контракт с «Баварией»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер признался, что прошлой осенью задумывался об уходе из клуба.

«Осенью мое эмоциональное состояние было довольно напряженным. Я не собирался продлевать контракт с клубом. Был период, когда я не играл в стартовом составе шесть матчей подряд. Это был сложный этап для меня.

Я задумался о том, где нахожусь, что с новым контрактом, чего я хочу достичь в ближайшие несколько лет, что будет в этом сезоне? Если бы «Бавария» успешно выступила осенью, а моя роль осталась бы прежней, клуб мог бы задуматься о моем уходе», – сказал 30-летний футболист.