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    Мюллер: «Осенью я не собирался продлевать контракт с «Баварией»

    Нападающий «Баварии» Томас Мюллер признался, что прошлой осенью задумывался об уходе из клуба.

    «Осенью мое эмоциональное состояние было довольно напряженным. Я не собирался продлевать контракт с клубом. Был период, когда я не играл в стартовом составе шесть матчей подряд. Это был сложный этап для меня.

    Я задумался о том, где нахожусь, что с новым контрактом, чего я хочу достичь в ближайшие несколько лет, что будет в этом сезоне? Если бы «Бавария» успешно выступила осенью, а моя роль осталась бы прежней, клуб мог бы задуматься о моем уходе», – сказал 30-летний футболист.

    • Мюллер – воспитанник «Баварии».
    • За первую команду он дебютировал в августе 2007 года.
    • С тех пор немец забил 195 голов и сделал 186 ассистов в 521 матче.
    • Во вторник форвард продлил контракт с клубом с 2021 до 2023 года.

    Источник: Bild

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    09.04.2020 23:56
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