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    «Милан» готов предоставить Рангнику 75 миллионов на трансферы

    «Милан» продолжает искать рычаги влияния на потенциального главного тренера команды Ральфа Рангника. Как информирует «Матч ТВ» со ссылкой на La Gazzetta Dello Sport, итальянцы готовы предоставить немцу на трансферы 75 миллионов евро.

    Вскоре «Милан» проведет очередной раунд переговоров с Рангником. Другим кандидатом на пост главного тренера миланцев является Лучано Спаллетти.

    • Рангник – руководитель отдела спорта и развития футбола компании Red Bull.
    • «Милан» по итогам 26 туров занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А.
    • Сейчас команду возглавляет Стефано Пиоли.

    Источник: «Матч ТВ»

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