Ван де Бек – о трансфере в «Реал»: «Вопрос открыт, согласия не давал. Я должен чувствовать, что меня хотят подписать»

Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек не подтвердил свой скорый трансфер в «Реал». Вопрос, по словам голландца, открыт.
«Я должен чувствовать, что меня хотят подписать. Уроков испанского я еще не брал. Никому не давал согласие на трансфер, вопрос открыт. Я люблю «Аякс», – цитирует ван де Бека Goal.
- Голландцы оценивают ван де Бека в 50 миллионов фунтов стерлингов.
- В текущем сезоне чемпионата Нидерландов игрок провел 23 матча, забил восемь голов.
- На игрока претендует и «Манчестер Юнайтед».
Источник: Goal