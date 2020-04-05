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  • Ван де Бек – о трансфере в «Реал»: «Вопрос открыт, согласия не давал. Я должен чувствовать, что меня хотят подписать»

Ван де Бек – о трансфере в «Реал»: «Вопрос открыт, согласия не давал. Я должен чувствовать, что меня хотят подписать»

5 апреля 2020, 11:48

Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек не подтвердил свой скорый трансфер в «Реал». Вопрос, по словам голландца, открыт.

«Я должен чувствовать, что меня хотят подписать. Уроков испанского я еще не брал. Никому не давал согласие на трансфер, вопрос открыт. Я люблю «Аякс», – цитирует ван де Бека Goal.

  • Голландцы оценивают ван де Бека в 50 миллионов фунтов стерлингов.
  • В текущем сезоне чемпионата Нидерландов игрок провел 23 матча, забил восемь голов.
  • На игрока претендует и «Манчестер Юнайтед».

Источник: Goal
Испания. Примера Голландия. Эредивизие Реал Аякс ван де Бек Донни
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