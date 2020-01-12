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  • Mirror: с вероятностью более 80 процентов ван де Бек летом перейдет в «Реал»

Mirror: с вероятностью более 80 процентов ван де Бек летом перейдет в «Реал»

12 января 2020, 16:50
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Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек близок к соглашению с мадридским «Реалом» о летнем трансфере. Именно испанский вариант является главным для продолжения карьеры голландца.

Источник Mirror информирует, что хавбек переедет в Мадрид летом с вероятностью более 80 процентов. Ранее игроком интересовался «Манчестер Юнайтед», но работа по трансферу в Англию не ведется.

  • Голландцы оценивают ван де Бека в 50 миллионов фунтов стерлингов.
  • В текущем сезоне Лиги чемпионов полузащитник провел семь матчей, забил два гола, сделал результативный пас.
  • «Реал» в Примере идет вторым.

Источник: Mirror
Испания. Примера Голландия. Эредивизие Аякс Реал ван де Бек Донни
Комментарии (1)
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DeStar
1578845320
ну хз, кроос в порядке, каземиро молодец. вальверде прогрессирует семимильными шагами, есть еще и иско, да и модрич может на след сезон остаться... зачем? если даже модрич уйдет... нужно напада подписывать и сливать не особо нужных футболистов, а их в команде 4-5 наберется, оба диаса, бэйл, васкеса отпустить бы раз совсем не дают играть.. хакими вернется, так что и одриоссолу сливать надо
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