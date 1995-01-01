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    Mirror: с вероятностью более 80 процентов ван де Бек летом перейдет в «Реал»

    Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек близок к соглашению с мадридским «Реалом» о летнем трансфере. Именно испанский вариант является главным для продолжения карьеры голландца.

    Источник Mirror информирует, что хавбек переедет в Мадрид летом с вероятностью более 80 процентов. Ранее игроком интересовался «Манчестер Юнайтед», но работа по трансферу в Англию не ведется.

    • Голландцы оценивают ван де Бека в 50 миллионов фунтов стерлингов.
    • В текущем сезоне Лиги чемпионов полузащитник провел семь матчей, забил два гола, сделал результативный пас.
    • «Реал» в Примере идет вторым.

    Источник: Mirror

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