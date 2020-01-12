Mirror: с вероятностью более 80 процентов ван де Бек летом перейдет в «Реал»

Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек близок к соглашению с мадридским «Реалом» о летнем трансфере. Именно испанский вариант является главным для продолжения карьеры голландца.
Источник Mirror информирует, что хавбек переедет в Мадрид летом с вероятностью более 80 процентов. Ранее игроком интересовался «Манчестер Юнайтед», но работа по трансферу в Англию не ведется.
- Голландцы оценивают ван де Бека в 50 миллионов фунтов стерлингов.
- В текущем сезоне Лиги чемпионов полузащитник провел семь матчей, забил два гола, сделал результативный пас.
- «Реал» в Примере идет вторым.
Источник: Mirror