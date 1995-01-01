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    Невилл: «Я бы никогда не играл за «Сити», «Ливерпуль» или «Лидс»

    Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл рассказал, каким бы клубам отказал в переходе.

    «В 30 лет я осознал, что не буду играть за любой другой клуб, если бы сэр Алекс сказал, что мое время истекло. Мне повезло в этом плане.

    За кого бы играл? Можно исключить три варианта: я бы никогда не играл за «Сити», «Ливерпуль» или «Лидс». Никогда в жизни.

    Я не чувствую ничего плохого по отношению к игрокам, которые делали это, но лично я не смог бы. Противостояние слишком серьезное.

    У каких клубов АПЛ были свои победные традиции? «Арсенал» под номером один. Если говорить о традициях на «Хайбери», я чувствовал, что они все делали правильно. Также в Премьер-лиге мне нравятся «Астон Вилла» и «Ньюкасл».

    В Европе я восхищался «Ювентусом» и «Баварией», – заявил Невилл.

    • Невилл – воспитанник «МЮ».
    • В системе клуба он провел 20 лет с 1991-го по 2011-й.

    Источник: Sky Sports

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