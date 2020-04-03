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Невилл: «Я бы никогда не играл за «Сити», «Ливерпуль» или «Лидс»

3 апреля 2020, 06:40

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл рассказал, каким бы клубам отказал в переходе.

«В 30 лет я осознал, что не буду играть за любой другой клуб, если бы сэр Алекс сказал, что мое время истекло. Мне повезло в этом плане.

За кого бы играл? Можно исключить три варианта: я бы никогда не играл за «Сити», «Ливерпуль» или «Лидс». Никогда в жизни.

Я не чувствую ничего плохого по отношению к игрокам, которые делали это, но лично я не смог бы. Противостояние слишком серьезное.

У каких клубов АПЛ были свои победные традиции? «Арсенал» под номером один. Если говорить о традициях на «Хайбери», я чувствовал, что они все делали правильно. Также в Премьер-лиге мне нравятся «Астон Вилла» и «Ньюкасл».

В Европе я восхищался «Ювентусом» и «Баварией», – заявил Невилл.

  • Невилл – воспитанник «МЮ».
  • В системе клуба он провел 20 лет с 1991-го по 2011-й.

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Ливерпуль Лидс Манчестер Сити Невилл Гари
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