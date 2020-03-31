Арбитр Федотов: «Шатов, Бериша – главные симулянты, которых я судил. Дзюба подрисовывает»

Есть еще юноша Карпов, который за лицо хватается.
Бывший судья РПЛ Игорь Федотов составил рейтинг главных симулянтов, с которыми он встречался на поле. В список попал и бывший игрок сборной России.
«Топ-три симулянта из игроков, которых я судил? Бернард Бериша, Олег Шатов. Артем Дзюба подрисовывает, усиливает контакт», – сказал арбитр.
- Федотов не судит профессиональные матчи с 2018 года.
- Москвич сейчас работает на любительских играх.
- Сезон РПЛ сейчас приостановлен из-за пандемии коронавируса.