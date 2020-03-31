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    Арбитр Федотов: «Шатов, Бериша – главные симулянты, которых я судил. Дзюба подрисовывает»

    Бывший судья РПЛ Игорь Федотов составил рейтинг главных симулянтов, с которыми он встречался на поле. В список попал и бывший игрок сборной России.

    «Топ-три симулянта из игроков, которых я судил? Бернард Бериша, Олег Шатов. Артем Дзюба подрисовывает, усиливает контакт», – сказал арбитр.

    • Федотов не судит профессиональные матчи с 2018 года.
    • Москвич сейчас работает на любительских играх.
    • Сезон РПЛ сейчас приостановлен из-за пандемии коронавируса.

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    31.03.2020 22:45
    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +165

      New Life 2 часа назад

      Есть еще юноша Карпов, который за лицо хватается.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19058

      пьяныйхоровод 2 часа назад

      Бериша не просто симулянт , а и провокатор грёбанный . У этого албанского засранца явно зуб на сербов .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2409

      Давид59 3 часа назад

      Очень уважаю Кришито. Но то, как он падал! Это не превзойти

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2409

      Давид59 3 часа назад

      Я бы чемпионом по симулянтству Луиса Адриано назвал

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +605

      Play 5 часов назад

      Федотов поймал звезду, каждый день какое-нибудь интервью даёт. Вот истинная иллюстрация к выражению "п***еть не мешки ворочать".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +165

      New Life 13 часов назад

      зюба не симулирует, а выполняет задание руководства.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1078

      FENIX-SL > New Life 10 часов назад

      да он просто шутит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8886

      parevg 13 часов назад

      Халк, главный симулянт. Мужик весом под 100 кг, падал от малейшего касания, и корчился так, словно у него минимум перелом.
      Это по РПЛ, а вообще Неймар вне конкуренции.

      11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22519

      VVM1964 > parevg 11 часов назад

      Дзюба тоже не пушинка и очень преуспел в роли артиста изображающего смертельно раненного .

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19058

      пьяныйхоровод > parevg 2 часа назад

      Халку по ногам лупили за всю ...ню , а без падения судья вряд ли нарушение зафиксирует . Защитники соперников и арбитры тоже как ты считали - раз здоровый можно включать "хоккей" . Останавливать напа нужно по правилам ( и не ипёт какая разница в весе ). Не можешь - получай штрафной в опасной близости от ворот . Всё справедливо .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +635

      Valeron2790 14 часов назад

      Дзюба: «главный п.и.з.д.а.б.о.л который нас судил? Федотов!»)

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