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  • Норманн: «Все вокруг говорили: «Даже не думай ехать в «Ростов»

Норманн: «Все вокруг говорили: «Даже не думай ехать в «Ростов»

30 марта 2020, 14:24
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Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн рассказал, почему решил перейти в российский клуб.

«Началось с того, что Бьорн Сигурдарсон много рассказывал о «Ростове». В какой-то момент понял, что хочу туда попасть. Хотя все вокруг говорили мне: «Даже не вздумай туда ехать». Я не послушался, и теперь я здесь.

Мне говорили, что в Ростове люди не ходят на стадион. Спросил об этом у Бьорна. Тот мне выдает: «Больше 30 тысяч». И я понимаю, что это больше, чем в «Брайтоне». Когда увидел стадион, познакомился с тренером, осознал уровень профессионализма в клубе, тогда понял, что хочу быть в этом клубе. Ну и сейчас я в полном восторге. Вкусная еда, отличный клуб, приятные люди, все дешево на фоне Скандинавии. Здесь приятно и легко жить», – сказал Норманн.

Шомуродов, Норманн и Глебов подписали пятилетние контракты с «Ростовом»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Норманн Матиас
Комментарии (2)
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кто там
1585570259
Еороче ******* Нормана(
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Давид59
1585573050
Когда Баринов ему чуть голову не оторвал, наверное мелькнула мысль"чёрт меня дёрнул сюда приехать"
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