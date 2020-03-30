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    Норманн: «Все вокруг говорили: «Даже не думай ехать в «Ростов»

    Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн рассказал, почему решил перейти в российский клуб.

    «Началось с того, что Бьорн Сигурдарсон много рассказывал о «Ростове». В какой-то момент понял, что хочу туда попасть. Хотя все вокруг говорили мне: «Даже не вздумай туда ехать». Я не послушался, и теперь я здесь.

    Мне говорили, что в Ростове люди не ходят на стадион. Спросил об этом у Бьорна. Тот мне выдает: «Больше 30 тысяч». И я понимаю, что это больше, чем в «Брайтоне». Когда увидел стадион, познакомился с тренером, осознал уровень профессионализма в клубе, тогда понял, что хочу быть в этом клубе. Ну и сейчас я в полном восторге. Вкусная еда, отличный клуб, приятные люди, все дешево на фоне Скандинавии. Здесь приятно и легко жить», – сказал Норманн.

    Шомуродов, Норманн и Глебов подписали пятилетние контракты с «Ростовом»

    Источник: «Матч ТВ»

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    30.03.2020 14:24
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2397

      Давид59 21 час назад

      Когда Баринов ему чуть голову не оторвал, наверное мелькнула мысль"чёрт меня дёрнул сюда приехать"

      1
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      Рейтинг: +417

      кто там 22 часа назад

      Еороче ******* Нормана(

      0
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