Норманн: «Все вокруг говорили: «Даже не думай ехать в «Ростов»

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн рассказал, почему решил перейти в российский клуб.

«Началось с того, что Бьорн Сигурдарсон много рассказывал о «Ростове». В какой-то момент понял, что хочу туда попасть. Хотя все вокруг говорили мне: «Даже не вздумай туда ехать». Я не послушался, и теперь я здесь.

Мне говорили, что в Ростове люди не ходят на стадион. Спросил об этом у Бьорна. Тот мне выдает: «Больше 30 тысяч». И я понимаю, что это больше, чем в «Брайтоне». Когда увидел стадион, познакомился с тренером, осознал уровень профессионализма в клубе, тогда понял, что хочу быть в этом клубе. Ну и сейчас я в полном восторге. Вкусная еда, отличный клуб, приятные люди, все дешево на фоне Скандинавии. Здесь приятно и легко жить», – сказал Норманн.

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