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  • «Ахмат» – о возможном уменьшении зарплат игроков: «Надо садиться и объяснять футболистам. После 10 апреля будем разговаривать»

«Ахмат» – о возможном уменьшении зарплат игроков: «Надо садиться и объяснять футболистам. После 10 апреля будем разговаривать»

29 марта 2020, 17:30

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров поговорил о возможном сокращении зарплат игроков. В клубе обсудят вопрос в апреле.

«У нас есть договоренность с игроками о курсе, который остается прежним. После 10 апреля будем понимать, ждем ли мы возобновления чемпионата, получим рекомендации правительства и дальше будем садиться, разговаривать с игроками, принимать какое-то решение.

У нас идут консультации по этому поводу, нам же надо, чтобы было законное решение. Иначе в случае одностороннего сокращения зарплат на нас подадут в суд, и его решение будет не в нашу пользу, поэтому надо садиться и объяснять футболистам», – сказал Айдамиров ТАСС.

  • Ранее зарплату игрокам урезал «Ювентус».
  • «Ахмат» идет в РПЛ последним.
  • Есть мнение, что сезон в РПЛ не возобновится раньше июня.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Ахмат
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