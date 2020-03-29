Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    2 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?
    3 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?

    «Ахмат» – о возможном уменьшении зарплат игроков: «Надо садиться и объяснять футболистам. После 10 апреля будем разговаривать»

    Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров поговорил о возможном сокращении зарплат игроков. В клубе обсудят вопрос в апреле.

    «У нас есть договоренность с игроками о курсе, который остается прежним. После 10 апреля будем понимать, ждем ли мы возобновления чемпионата, получим рекомендации правительства и дальше будем садиться, разговаривать с игроками, принимать какое-то решение.

    У нас идут консультации по этому поводу, нам же надо, чтобы было законное решение. Иначе в случае одностороннего сокращения зарплат на нас подадут в суд, и его решение будет не в нашу пользу, поэтому надо садиться и объяснять футболистам», – сказал Айдамиров ТАСС.

    • Ранее зарплату игрокам урезал «Ювентус».
    • «Ахмат» идет в РПЛ последним.
    • Есть мнение, что сезон в РПЛ не возобновится раньше июня.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.03.2020 17:30
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14210

      sssrspartak 30 марта, 09:53

      давно пора сокращать зарплаты футболистам артистам и всей той братии которая ни за что получает миллионы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2030

      solodealer 29 марта, 21:23

      ..."садитесь объяснять футболистам" попозже... глядишь... там будет поменьше тех, кому объяснять...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Genz 29 марта, 17:46

      Какой суд в Чечне? Насмешили

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2030

      solodealer > Genz 29 марта, 21:23

      )+

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75799
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru