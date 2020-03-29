«Ахмат» – о возможном уменьшении зарплат игроков: «Надо садиться и объяснять футболистам. После 10 апреля будем разговаривать»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров поговорил о возможном сокращении зарплат игроков. В клубе обсудят вопрос в апреле.

«У нас есть договоренность с игроками о курсе, который остается прежним. После 10 апреля будем понимать, ждем ли мы возобновления чемпионата, получим рекомендации правительства и дальше будем садиться, разговаривать с игроками, принимать какое-то решение.

У нас идут консультации по этому поводу, нам же надо, чтобы было законное решение. Иначе в случае одностороннего сокращения зарплат на нас подадут в суд, и его решение будет не в нашу пользу, поэтому надо садиться и объяснять футболистам», – сказал Айдамиров ТАСС.