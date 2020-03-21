Роналду в течение карьеры больше всего голов забил в ворота «Севильи»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду на клубном уровне больше всего голов в карьере забил в ворота «Севильи» (27). На втором месте идет мадридский «Атлетико» (25).

Забивал Роналду и клубам с постсоветского пространства: например, по три мяча в ворота ЦСКА и киевского «Динамо».