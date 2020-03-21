Роналду в течение карьеры больше всего голов забил в ворота «Севильи»

не только ЦСКА и ДИНАМО К. а еще и ШАХТЕР Донецк 5 щтук
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду на клубном уровне больше всего голов в карьере забил в ворота «Севильи» (27). На втором месте идет мадридский «Атлетико» (25).
Забивал Роналду и клубам с постсоветского пространства: например, по три мяча в ворота ЦСКА и киевского «Динамо».
- На профессиональном уровне Роналду выступает с 2002 года.
- Больше всего матчей игрок провел за мадридский «Реал» (2009-2018 годы).
- Роналду пять раз брал «Золотой мяч».