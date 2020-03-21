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    Роналду в течение карьеры больше всего голов забил в ворота «Севильи»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду на клубном уровне больше всего голов в карьере забил в ворота «Севильи» (27). На втором месте идет мадридский «Атлетико» (25).

    Забивал Роналду и клубам с постсоветского пространства: например, по три мяча в ворота ЦСКА и киевского «Динамо».

    • На профессиональном уровне Роналду выступает с 2002 года.
    • Больше всего матчей игрок провел за мадридский «Реал» (2009-2018 годы).
    • Роналду пять раз брал «Золотой мяч».

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.03.2020 23:47
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1255

      x-x-x-x-x 1 час назад

      не только ЦСКА и ДИНАМО К. а еще и ШАХТЕР Донецк 5 щтук

      0
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      Рейтинг: +1006

      acor94 1 час назад

      Десятка Ювентусу

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