«Ростов» продолжает тренировки в штатном режиме, несмотря на коронавирус

«Ростов» продолжает тренировки в штатном режиме, в то время как многие клубы РПЛ ушли на вынужденные каникулы. Фото тренирующихся игроков на поле «Ростов Арены» опубликовано в твиттере ростовского клуба.
«Продолжаем тренировки. Команда работает в обычном режиме, именинник Роман Еременко тоже в строю», – сказано в описании к фотографии.
Ранее об отказе приостановить тренировки сообщил главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин.
- Многие клубы приостановили тренировки из-за коронавируса.
- РПЛ приостановлена как минимум до 10 апреля.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Твиттер ФК «Ростов»