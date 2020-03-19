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«Ростов» продолжает тренировки в штатном режиме, несмотря на коронавирус

19 марта 2020, 15:25
5

«Ростов» продолжает тренировки в штатном режиме, в то время как многие клубы РПЛ ушли на вынужденные каникулы. Фото тренирующихся игроков на поле «Ростов Арены» опубликовано в твиттере ростовского клуба.

«Продолжаем тренировки. Команда работает в обычном режиме, именинник Роман Еременко тоже в строю», – сказано в описании к фотографии.

Ранее об отказе приостановить тренировки сообщил главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин.

  • Многие клубы приостановили тренировки из-за коронавируса.
  • РПЛ приостановлена как минимум до 10 апреля.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Твиттер ФК «Ростов»
Россия. Премьер-лига Ростов Еременко Роман
Комментарии (5)
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Dimka_Foxy
1584621007
Ну хоть где-то адекватные люди собрались
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житель СПб
1584630061
Неумно! Вроде бы Карпин внятно вчера писал, сидит дома с семьей...
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paracetamol
1584634505
И это правильно, после просера Локо. Хотя бы в наказание.
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Владислав Vlad
1584659078
Локо, Ростов.... Сразу видно, кто ещё хочет побороться за призовые места.)) Если бы чемпиона не определили, может и на берегах Невы тоже бы тренировались.))) Ну, а Спартак..... У Федуна свои заботы - нефть падает.
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