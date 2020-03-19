«Ростов» продолжает тренировки в штатном режиме, несмотря на коронавирус

«Ростов» продолжает тренировки в штатном режиме, в то время как многие клубы РПЛ ушли на вынужденные каникулы. Фото тренирующихся игроков на поле «Ростов Арены» опубликовано в твиттере ростовского клуба.

«Продолжаем тренировки. Команда работает в обычном режиме, именинник Роман Еременко тоже в строю», – сказано в описании к фотографии.

Ранее об отказе приостановить тренировки сообщил главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин.

Многие клубы приостановили тренировки из-за коронавируса.

РПЛ приостановлена как минимум до 10 апреля.