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    «Ростов» продолжает тренировки в штатном режиме, несмотря на коронавирус

    «Ростов» продолжает тренировки в штатном режиме, в то время как многие клубы РПЛ ушли на вынужденные каникулы. Фото тренирующихся игроков на поле «Ростов Арены» опубликовано в твиттере ростовского клуба.

    «Продолжаем тренировки. Команда работает в обычном режиме, именинник Роман Еременко тоже в строю», – сказано в описании к фотографии.

    Ранее об отказе приостановить тренировки сообщил главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин.

    • Многие клубы приостановили тренировки из-за коронавируса.
    • РПЛ приостановлена как минимум до 10 апреля.

    Источник: Твиттер ФК «Ростов»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +946

      Dimka_Foxy 31 минуту назад

      Ну хоть где-то адекватные люди собрались

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