Кержаков: «Футбол без болельщиков никому не нужен»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков высказал мнение о переносе Евро-2020 из-за коронавируса.

«Понятно, что ситуация с переносом чемпионата Европы весьма непростая. Сейчас практически во всех сферах есть свои проблемы, но на первый план должна выходить безопасность людей. С учетом этого нужно принимать и понимать все решения. В жизни может случиться всякое, главное, из этого выйти без каких-то серьезных последствий, чтобы никто не пострадал.

РПЛ? Для чего это нужно — играть без зрителей? Просто чтобы побыстрее все закончить? Самим футболистам не нужны матчи при пустых трибунах. Без болельщиков невозможно получать удовольствие от игры, эмоции. Такой футбол никому не нужен», – сказал Кержаков.

В России на данный момент заражены 114 человек.

в мире коронавирус подтвержден у 194 тысяч человек.

Официально: Евро-2020 перенесен на следующий год