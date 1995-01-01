«Интер» и «Эвертон» заинтересованы в хавбеке «Ромы» Пеллегрини

Меня удивляет Эвертон.
Рук-во тратится, приглашает довольно таки хороших игроков, именитого тренера, а толку нуль.
Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини вскоре может сменить клуб. Им интересуются «Интер» и «Эвертон», пишет Calciomercato.
Игрока хочет в своей команде видеть главный тренер англичан Карло Анчелотти, соотечественник Пеллегрини.
- В текущем сезоне Пеллегрини провел 24 матча, забил три гола, сделал 11 результативных пасов.
- Рыночная стоимость игрока – 40 миллионов евро.
- Сезон в Серии А приостановлен из-за пандемии коронавируса.