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    «Интер» и «Эвертон» заинтересованы в хавбеке «Ромы» Пеллегрини

    Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини вскоре может сменить клуб. Им интересуются «Интер» и «Эвертон», пишет Calciomercato.

    Игрока хочет в своей команде видеть главный тренер англичан Карло Анчелотти, соотечественник Пеллегрини.

    • В текущем сезоне Пеллегрини провел 24 матча, забил три гола, сделал 11 результативных пасов.
    • Рыночная стоимость игрока – 40 миллионов евро.
    • Сезон в Серии А приостановлен из-за пандемии коронавируса.

    Источник: Calciomercato

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    Сегодня, 15:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +314

      кто там 4 часа назад

      Меня удивляет Эвертон.
      Рук-во тратится, приглашает довольно таки хороших игроков, именитого тренера, а толку нуль.

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